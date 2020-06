Diego Matamoros confiesa cómo está su relación con Anita Matamoros.

El joven pasa por una racha estupenda tras superar el coronavirus y encontrar el amor junto a Carla Barber.

“Muchos Matamoros tenemos un ego muy grande”, reconoce.

Si hay una saga familiar televisiva cuya relación es una auténtica montaña rusa, esa es sin duda la del clan Matamoros. Subidón, bajón y vuelta a empezar. Ahora, uno de sus protagonistas más polémicos, Diego Matamoros, arroja más luz sobre cómo se lleva en la actualidad con su familia. ¿En qué punto de esa entretenida montaña rusa se encuentra ahora mismo? Ha hecho falta un capítulo de su canal en Mtmad 'Borré casette' para que el chiquillo, enamorado hasta las trancas de su nueva chica, Carla Barber, largue lo más grande. Y ojo que Diego Matamoros habla de todos, incluida de su hermana Anita Matamoros. ¿Qué opina realmente de ella?

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nervios, intriga, dolor de barriga por saber cuál es la verdadera opinión de Diego Matamoros sobre su hermana Anita Matamoros... Pues sentimos decepcionarte porque el ex superviviente ha sido más bien escueto en sus declaraciones. “Anita Matamoros es mi hermana pero no voy a hablar de ella sinceramente. No tengo relación, no tengo nada que decir y tampoco quiero enturbiar nada”.

Mtmad

Los hermanos, que comparten su reciente paso por quirófano, Diego para marcar abdominales y Anita para operarse del pecho, siguen sin tener relación. De quién sí ha hablado el novio de Carla Barbar es de su padre Kiko Matamoros. “Después de todo lo que hemos vivido, ahora no le considero la misma persona de esos años. Por la parte artística me parece un 10 como personaje televisivo. Esa virtud también es un defecto, como nos pasa a muchos Matamoros tenemos un ego muy grande y eso a veces nos nubla la visión real de muchas cosas. Como padre no ha sido fácil pero está en un momento en el que está enmendando todos sus errores y todos sus hijos de nuevo están con él.”

gtres

Todo son piropos también para la novia de su padre. Sobre Marta López Álamo, la pareja de su padre, también ha dado su opinión más sincera. “Yo al principio dudé mucho de esto, fui crítico y le perdí perdón a Marta en su tiempo. Ahora veo a mi padre mucho más centrado”, reconoce Diego.

Mtmad

Con quien también está de buen rollo a tope es con Laura Matamoros. “Mi hermana, la hermanísima, con la que me he matado en los platós y he hecho de todo, nos hemos querido y nos hemos odiado. Ahora mismo estamos de lujo, veo mucho a Mati. Me alegro que ella esté más centrada en el papel de madre, que tenga más tiempo para Mati. La veo feliz está de nuevo junto a su pareja y la veo feliz, así que me alegro mucho”, explica Diego Matamoros.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.