La colaboradora, que ha estado tres meses trabajando desde casa por culpa de la pandemia por coronavirus, regresa a su puesto diario en la sobremesa de Telecinco.

El pasado 20 de junio, Belén reaparecía en la televisión con una polémica intervención en 'Sábado Deluxe' donde tuvo una gran bronca con Jorge Javier Vázquez y desveló sus planes de boda por la Iglesia con su marido, Miguel Marcos.



Belén Esteban reapareció en un plató con las pilas cargadas. Tras tres meses en casa porque era persona de riesgo durante la crisis sanitaria que el coronavirus provocó en nuestro país, volvió al trabajo tras 102 días en su domicilio. Con un vestido de Teria Yabar, la colaboradora arremetió contra el Gobierno por su gestión durante la crisis y explicó lo mal que lo había pasado gente de su entorno por culpa del COVID-19 algo que no gustó a Jorge Javier Vázquez. "No me pongas en tu mismo lugar. Me voy a cabrear y mucho. Estoy del discursito de ‘mis amigas viajan en metro’, ¿de qué coño te crees que viven mis hermanas? No vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. No me vas a dar lecciones de nada", le dijo el presentador antes de marcharse del plató. Belén se quedó muy afectada pero continuó con su entrevista y quiso dar una exclusiva: se casa por la Iglesia con su marido, Miguel Marcos.

"Nuestras familias se van a enterar ahora pero nos casamos por la Iglesia el año que viene. Me voy a casar en la iglesia de mi pueblo porque tanto a mi marido como a mí nos hace ilusión" dijo aunque todavía no tiene fecha y, como está buscando quedarse embarazada, la ceremonia se podría posponer.

La noticia de su próxima boda por la Iglesia coincide con el primer aniversario de su boda con Miguel Marcos que se celebró el 22 de junio de 2019. Belén guarda muy buenos recuerdos de su enlace y está previsto que la pareja celebra la efémeride en casa aunque el técnico sanitario tenga que trabajar.

Tras su accidentado regreso a 'Sábado Deluxe', está previsto que Belén Esteban vuelva a 'Sálvame' diario el martes 23 de junio pero ¿lo hará? Cuando terminó su entrevista con Lydia Lozano el pasado sábado, dijo no tenerlo claro tras su bronca con Jorge Javier. Además, deberá enfrentarse a sus compañeros sobre los que vertió algunas críticas. A Kiko Matamoros le llamó a 'machista' y de Kiko Hernández dijo que ridiculizaba a Anabel Pantoja y Chelo García Cortés.

