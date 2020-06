This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una semana más, llega el ranking más divertido de QMD!: el horror de la semana. Y es que lo de elegir el momento 'tierra trágame' de los famosos nos encanta y sabemos que a vosotros también. Así que ahí van los merecedores de la primera posición que son dos brasileños a los que hemos pillado en un momento un tanto extraño que ni siquiera somos capaces de etiquetar. Son la modelo Izabel Goulart y el futbolista Neymar que coincidían, de lo más revoltosos, en una alfombra roja.





Adam Sandler, como un niño



Gtres



Confesad que esto os pasa a algunos, compráis juguetes con la excusa de que es por los niños pero luego los acabáis usando vosotros... Adam Sandler se cree un niño grande, pero grande de verdad puede ser la leche: ¡esa patinete no está pensada para su peso!

Gtres

Izabel Goulart y Neymar se ponen ¿rockeros?

Una pregunta: la gente (llamamos gente a Izabel Goulart y Neymar) cuando van a un photocall y posan así y luego llegan a su casa y lo piensan y luego pasan unos días y se ven en alguna foto... ¿Se creen que son lo más? No sabemos por qué motivo la modelo y el futbolista brasileños se pusieron en plan digamos rockeros a la hora de posar. ¿O es que a Izabel le picaba algo?

Gtres





Guillermo de Holanda, bajo el temporal

Gtres

A ver, que los monarcas del norte son muy majos y cercanos y todo eso, pero que no, ¡que Guillermo de Holanda no está guiñándote un ojo! Es lo que tiene pasear bajo un temporal de nieve. Oye que debe ser cosa de familia porque hace poco era su mujer, Máxima de Holanda, la que protagonizaba otro momento horror.

Secretitos en la oreja...

Cedidas Land Rover

No sabemos qué se estaban contando Genoveva Casanova y Raquel Meroño pero se lo estaban pasando pirata. La ex de Cayetano Martínez de Irujo y la actriz se partían de risa sin querer compartir el secreto de tanta diversión.

Guillermo de Inglaterra se parte de risa

Gtres

La risa es algo muy democrático, sí señor: lo mismo ataca a realeza como Guillermo de Inglaterra. Y dicen que es muy sana, sí, pero lo de reírse a carcajadas no siempre queda de lo más sexy... Pero la pregunta es, ¿por qué Guillermo lleva una carraca en la mano?





