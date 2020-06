Maite Galdeano sufre un aparatoso accidente durante la prueba de inmunidad.

La concursante no es la primera vez que tiene un susto en los juegos de 'La casa fuerte'.

Maite Galdeano no gana para disgustos en 'La casa fuerte'. Tras sus continuos enfrentamientos con sus compañeros de reality, incluyendo a su hijo Cristian Suescun, la Galdeano ha sufrido un aparatoso accidente durante la prueba de inmunidad. Y es que parece que la madre de Sofía Suescun no ha nacido para las pruebas de resistencia, ya que no es el primer susto que protagoniza en el concurso. Lo importante es que gracias a Ferre, finalmente, todo quedó en un simple susto para el recuerdo, y la ex concursante de 'GH 16' pudo seguir con la prueba con total normalidad.

Telecinco

Maite y Cristian y Fani y Cristofer eran las dos pareja que se jugaban la inmunidad, estrenando la piscina de la famosa villa del programa, y es que, aunque parecía una de las pruebas más divertidas que se habían hecho hasta el momento, Maite sufrió un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida. Para jugar al 'waterfloto', nombre que recibió el juego, los concursantes debían enfundarse en un neopreno y un flotador de gran tamaño, que fue el talón de Aquiles de la Galdeano.

Telecinco

La madre más polémica de la televisión se lanzó con tanta ímpetu al agua para conseguir ganar la prueba que el flotador le jugó una mala pasada, quedándose bocabajo sin poder respirar. Un gran susto que quedó solo en eso gracias a Ferre, que corrió rápidamente a socorrerla.

Telecinco

Parece que en lo que a las pruebas se refiere, Maite no está teniendo la mejor suerte en 'La casa fuerte'. De hecho, la madre de Suescun ya protagonizó un aparatoso accidente con su hijo Cristian en la anterior prueba de inmunidad, en la que la Galdeano acabó por los suelos. Una mala racha, vamos.

Telecinco

