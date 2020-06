Anabel Pantoja devela la fecha definitiva de su enlace...



La sobrina de Isabel Pantoja también ha confesado su mayor temor en su gran día, y tiene que ver con Belén Esteban.

La crisis del coronavirus ha interrumpido la vida de todos momentáneamente, sino que se lo digan a Anabel Pantoja, que vio su sueño de pasar por el altar aplazado. La sobrina de Isabel Pantoja, que iba a casarse con 'su negro' en junio, ha decidido pasar su enlace al 2021. A pesar de que en un principio iba a dar el 'sí, quiero' en octubre, finalmente lo desestimó porque no estaba dispuesta a no poder abrazar a sus familiares en su gran día. Eso sí, hay otro asunto que le quita el sueño a la Pantojita, y tiene que ver con Belén Esteban. Muy atentos.

La colaboradora de 'Sálvame' ha dado ya la fecha de su enlace, y es que el bodorrio finalmente se celebrará en junio del año que viene, según ha afirmado la propia Anabel. No obstante, hay algo que atemoriza enormemente a la prima de Kiko Rivera. No, no es que el novio vaya a hacer una espantada a lo 'novia a la fuga', sino que su gran día coincida con la boda de Belén Esteban, que en su vuelta en 'Sábado Deluxe' confirmó que volvería a casarse con Miguel por la iglesia.

Hablando de su gran día con Omar, fue cuando Anabel soltó la bomba de lo que más le asustaba de la fecha de su ceremonia. “Belén Estaban está invitada y como yo ya tengo fecha, le voy a escribir para que no coincidamos porque sería una pena”, confesó la andaluza en directo.

