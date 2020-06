El brutal cambio físico de Marc Gasol tras la cuarentena.

El deportista ha hecho un rutina de ejercicios durante el confinamiento con los que ha perdido mucho peso.



El confinamiento ha dado para mucho, y es que, con los gimnasios cerrados y sin poder salir a hacer deporte al aire libre, hemos convertido nuestro salón en el lugar perfecto para mover el 'body'. Sin duda, es lo que ha hecho el hermano de Pau Gasol y jugador de la NBA. Con la cancelación de la liga de baloncesto, Gasol ha querido seguir en forma durante la cuarentena, y, desde luego, lo ha conseguido, porque menudo cambio ha manifestado. El jugador de los Toronto Raptors, que tiene prevista su vuelta a la liga el 30 de julio en Disney World, ha causado un gran revuelo con su nuevo físico.

Ha sido el jugador Mike Torres, que actualmente está en el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el encargado de subir las fotos del increíble cambio que ha experimentado el jugador de baloncesto, que ha dejado alucinando a todos los twitteros. Y es que Marc, de 35 años, está mucho más delgado y musculado que antes del confinamiento, seguramente a causa de un cambio de alimentación y una rutina de ejercicios más intensa con los que ha perdido mucha grasa.

Estas fotos desataron la locura de sus fans, que alabaron el gran esfuerzo del deportista: "Brutal", "Menuda transformación", "Estoy alucinando", "Yo también quiero hacer su dieta y su entrenamiento", "Ha aprovechado para ponerse en forma", entre otros muchos. Vamos, que te han dado el aprobado, Marc.

