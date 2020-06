Omar Montes es un tío con suerte, y es que no sólo tiene un trabajo que le ha lanzado al estrellato con mucho sudor de su frente, sino que además cuenta con una gran pandilla de amigos que le acompaña a cualquier sitio que va. El de Pan Bendito se rodea de gente que le quiere, y por eso, en su 32 cumpleaños, ha querido agradecerles sus cariño invitándoles a un carísimo restaurante en pleno centro de Madrid. A pesar de vivir en el extrarradio, Omar se conoce ya el Barrio de Salamanca como la palma de su mano, y es que además de a la buena comida, es aficionado a la buena ropa que por esa zona se vende, como Gucci o Louis Vuitton.

Así que, como la ocasión lo merecía, Omar y sus 8 grandes amigos se han desplazado hasta la madrileña calle Velázquez este lunes para acudir a un italiano de primera y comer todos juntos. Se ha tratado del restaurante Numa Pompilio, conocido por su calidad pero también por sus altos precios: una copa de vino puede costar unos 10 euros (y apostamos a que no se han bebido sólo una cada uno...), mientras que los platos pueden oscilar desde los 35 hasta la friolera de 65 euros cada uno.

Si tomamos una media de 50 euros por plato, con primero y segundo, seguramente más de una botella de vino y el postre.. la cifra nos resulta desorbitada ¡y podríamos estar hablando de una cuenta de alrededor de 1.000 euros! ¿Pero qué son 1.000 euros a cambio de una amistad sin precio? Que apoquine la pasta... que no hay mejor manera que disfrutarla con amigos y familiares. ¡Y ahora gana un dineral!

¿Una novia entre los amigos?

Si hace unos días os contábamos que se mostraba muy cariñoso con dos amigas (una de ellas Katerina, de 'La isla de las tentaciones'), esta vez hemos visto que la joven con la que quedó el mismo día por la noche estaba entre esas grandes amistades a las que ha invitado a comer. ¿Se tratará de su nueva novia? Desde luego, las imágenes que os mostramos en QMD! daban poco lugar a dudas... pero esperaremos al momento en el que estén preparados para confirmárnoslo.

