José Antonio Avilés se ha propuesto empezar una nueva vida. Después de que las polémicas arrasaran con él mientras estaba en 'Supervivientes 2020', el colaborador ha decidido tomarse un tiempo y dejar la televisión. Sin embargo, su paso por el reality ha supuesto una catarsis para él: ha conseguido librarse de su pasado, de sus deudas y de sus mentiras, y puede empezar de nuevo como quiera... y ese "como quiera" ha pasado por acudir a una clínica para hacerse un buen retoque ¡por los pelos! Y sí, lo decimos literalmente, porque lo que se ha hecho ha sido un trasplante capilar.

José Antonio Avilés, tras librarse de sus kilitos de más en la isla, ha decidido que su nueva imagen debía pasar por ponerse pelo donde cada vez había menos, y, como uno más de los miles de hombres que sufren el complejo de la calvicie incipiente, le ha puesto remedio en una clínica por unos 3.500 euros. Eso sí, nada más salir de la misma ya ha hecho algo regular, y es que con este tipo de operación, no puede dar absolutamente nada el sol sobre la herida... ¡y ni un gorrito se ha puesto para proteger la zona! Muy mal, José Antonio...

Ahora, lo que le resta es un buen reposo y paciencia hasta que pueda disfrutar de su melena, un proceso que puede requerir meses. Al fin y al cabo, de momento, no tiene otra cosa que hacer, pero esperamos verle pronto por televisión, porque no será periodista como decía ser, entre otras mentiras, pero su salero y personalidad dicharachera daban un buen punto a los programas en los que intervenía...

