Belén Esteban no es la única víctima: todas las veces que Jorge Javier montó un pollo en televisión

Ser una persona de éxito no siempre es fácil: el triunfo ilumina muchas partes de tu vida, pero gestionarlo y mantenerse en la cresta de la ola puede suponer una presión poco aguantable por muchas personas. Sin embargo, hay quienes llevan el peso de la fama muy grácilmente, o eso parece, como el caso de Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores estrella de Mediaset. Sin embargo, el presentador no siempre tiene un buen día, y sus salidas de tono y rifirrafes han sido, en más de una ocasión, muy cuestionadas, especialmente cuando su papel es, fundamentalmente, poner orden en los platós... pero él también es humano y, en más de una ocasión, ha patinado y ha explotado.

¿La última? Su tremenda bronca con su amiga y compañera Belén Esteban en el 'Deluxe', que le hizo perder los nervios hasta el punto de abandonar el plató después de que Belén le dejara poco menos que de insensible por no criticar como ella la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus: "Estoy hasta el mismísimo de que me digan que 'tú no lo vives', no te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato", le decía, antes de asegurar que, como ella y como todos, tiene familia que lo está pasando "igual de mal" que la de Belén, pero que él no lo cuenta: "No me pongas en tu mismo lugar. Me voy a cabrear y mucho. Estoy del discursito de 'mis amigas viajan en metro'... ¿De qué coño te crees que viven mis hermanas? No vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. No me vas a dar lecciones de nada", dijo muy enfadado.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No podemos olvidar la gran trifulca que tuvo Jorge Javier con Raquel Salazar en la última edición de 'GH VIP', cuando la hija de ésta concursaba. Raquel le acusó de no hacerle ni caso y de hablar siempre con los mismos colaboradores sobre los mismos concursantes... cuando sólo llevaban dos galas, y la tensión fue a tal que pasaron a palabras mayores y Jorge la invitó a abandonar el plató: "Me voy en la pausa. No me voy a levantar delante de las cámaras, porque no me apetece. No me voy a levantar ahora, como si me echases por haber robado en el Bershka una camiseta", dijo ella malhumorada, dejando a Jorge Javier con la cara desencajada. "¿Cómo se puede ser tan tramposa y decirme ahora que te echo como si hubieras robado? Tratas de ponerme en contra a la gente de tu etnia. Me parece una cosa muy sucia y por ahí no voy a pasar. Ahora soy yo el que no quiere absolutamente nada contigo. Me da pena. No pensaba que eras así", le respondió, cabreado y dolido.

Mediaset

De vuelta en el plató de 'Sálvame', este ha sido campo de batalla muchas veces, pero pocas como con la bronca que tuvieron el presentador y Antonio Montero. El colaborador, siempre dispuesto a sacar a relucir el discurso de los partidos de ultraderecha a los que dice votar cada vez que el debate se torna mínimamente político, como cuando en mitad del 'Merlos Place', en el que se acusaba al tertuliano de haberse saltado el confinamiento con Alexia Rivas, quiso echarle un cable a Alfonso (también muy cercano a la derecha política) diciendo que otras personas, como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también se había saltado la ley: "El discurso de Vox aquí, no. Podéis debatir lo que os salga de la peineta, pero los discursos y las mierdas, no", espetó, para añadir seguidamente: "No me toques las narices con los putos discursos de Vox. No voy a pasar por ahí. Basta ya (...) Se le está diciendo algo a un señor que se lo exige a los demás. Estoy hasta las narices de que se diga 'este lo ha hecho mal' y salgáis con 'y este más'. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias?", dijo Jorge muy enfadado.

Otra que tampoco se ha librado de la ira del presentador ha sido Alba Carrillo. La modelo, nada más salir de 'Supervivientes', tuvo un encontronazo con el presentador después de que éste llamara a su madre, Lucía, 'Lucifer' (según él, "de buen rollo"). "Yo te quiero un montón, pero vamos a hacer bromitas con otros también y no solo con mi madre, si no te importa", pidió Alba, algo que no sentó bien a Jorge Javier: "La gente tiene que ser generosa con la gente que les apoya, como el aquí presente, y yo le digo lo que le he dicho a tu madre de buen rollo. Tenemos buen rollo en las publicidades, ha venido a 'Sálvame' mogollón de veces... pero a ti te pilla de nuevas porque llevas aquí una semana, yo no sé qué te habrá contado ella, pero yo no tengo problemas con ella. Si te molesta lo que le he dicho, a partir de ahora la trato con frialdad y distanciamiento", contestó él con mosqueo. Acto seguido, durante la publicidad, Alba abandonó el plató de 'Supervivientes'.

Mediaset

Aquella misma edición de 'Supervivientes' no fue precisamente tranquila, y no sólo porque Lucia Pariente y Alba Carrillo estaban en ella, sino por el breve y a la vez polémico paso de las 'Azúcar Moreno' por el concurso, a las que se acusó de tramposas y de haber ido al programa para cobrar dinero y luego abandonar a los pocos días, y Jorge Javier les echó un buen rapapolvo: "No vamos a contar los entresijos contractuales porque, si lo contásemos, vuestra imagen quedaría todavía peor de lo que ha quedado", les espetó Jorge Javier. "Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en ‘Supervivientes 2019’. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grave, teniendo en cuenta el daño que estáis haciendo al programa con vuestra decisión. Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas, tanto de la productora como de Mediaset. Tengo que deciros que ya no sois personas gratas en Mediaset y creo que tardaréis muchísimo tiempo en volver a pisar un plató de esta casa", zanjó.

Mediaset

Precisamente 'Supervivientes' no es un programa tranquilo, y dos años después de aquello llegó la gran pelea de Jorge con Dakota Tárraga. La joven tuvo una mala contestación cuando se quejó de que, a pesar de llevar semanas en el concurso, aún no había podido hablar con ningún familiar. El presentador, entonces, la castigó unos días más sin llamada, y tuvo un desliz sacando a relucir el pasado de Dakota en 'Hermano Mayor'. Aquella vez, sin embargo, Jorge salió escaldado después de que los aplausos se los llevara Dakota con su respuesta maestra...

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Puede ser mas miserable Jorge con esa frase a Dakota? Asco como persona y como presentador. Los aplausos a Dakota lo dicen todo #SVGala4 pic.twitter.com/fd9QPcLsqR — Christian🐢 (@ChristianMil997) May 16, 2019

Otra que también ha salido por patas de un plató por culpa de Jorge Javier fue Gema López, que tras defender que todos los concursantes deberían ser iguales, Jorge Javier le espetó que no entendía por qué decía eso, sabiendo que había unos concursantes que valían más que otros, y que no todos tenían el mismo derecho a quejarse, pero sin duda lo que a ella le dolió fue lo siguiente: "Yo, de verdad, me niego. Gema, como compañera te tengo respeto, pero ahora no te tengo ninguno", sentenció Jorge Javier Vázquez. "Bueno, entonces yo también me levanto y me voy. Si no me tienes respeto, termino el programa", dijo ella. Y sí, se fue.

Incluso María Patiño ha saboreado lo amargo de que su amigo Jorge Javier le eche una bronca en directo, en su caso por, según el presentador, guardarse una información crucial sobre la vida de Gustavo González cuando el fotógrafo era noticia en todas partes tras haber salido su relación de años con María Lapiedra a la luz: "Me he quedado descolocado. Yo veo aquí a cuatro brujas en contra de esta pareja. Veo a cuatro amargadas. Os tendríais que ver la cara", le espetó a ella y varias compañeras, dejándolas con las orejas agachadas delante de toda España.

Pero sin duda, la madre de todas las broncas, mucho peor que la de Belén Esteban, fue la de aquella tarde de 2017 cuando Isabel Pantoja, meses después de salir de la cárcel, apareció en 'El hormiguero' y renegó, sutil pero claramente, de su amistad con el presentador. Aquello fue la gota que colmó el vaso, y él la puso de vuelta y media en un discurso sin precedentes: "¿Cree que hacía falta actuar con semejante desprecio hacia alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien así?". "Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego", un lugar que, por cierto, dijo que "no le había servido de nada". "Una vez que no le sirvo, me da una patada y me envía a la mierda, pero prefiero estar en la mierda que a su lado", le dijo. Aquello les costó años sin hablarse, hasta que poco antes de 'Supervivientes 2019', recuperaron el contacto.

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.