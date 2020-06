Lydia Lozano ha contado cómo se encuentra Mila y quién es uno de sus ejemplos para superar su batalla contra el cáncer.

Mila Ximénez quiso reconciliarse con Lydia Lozano tras su última gran pelea.



Desde que Mila Ximénez anunciara por teléfono en 'Sálvame' que tiene cáncer de pulmón, la colaboradora no ha parado de recibir apoyos como el de Isabel Pantoja, Alessandro Lequio y el de su compañera de programa Lydia Lozano. A pesar de sus continuas diferencias y de su monumental bronca en 'La última cena', ambas ya se han reconciliado. Y es que Mila quiso cerrar la guerra abierta que había entre ambas con un emotivo “te quiero” que hizo llorar a su amiga. Un gesto con el que la ex de Manolo Santana dejaba clara su intención de no tener ningún frente abierto para centrarse en la lucha contra su enfermedad que empezó oficialmente el pasado viernes 22 de junio con la primera sesión del tratamiento.

Ahora Lydia Lozano ha querido demostrar lo orgullosa que está de su amiga y de la actitud positiva que ha tomado respecto a este delicado momento que atraviesa. Si quieres escuchar las bonitas palabras de que Lydia Lozano ha dedicado a Mila Ximénez, dale al play en el vídeo de arriba.

Lydia Lozano ha explicado cómo se encuentra ahora Mila. “Yo la veo muy fuerte y ella lo va a superar”, aseguraba la periodista que regresaba de celebrar con su marido Charlie su 30 aniversario de bodas. “Cuando hablas con Mila se ríe mucho y creo que tomártelo en positivo es lo mejor”, contaba.

Además, la mujer de Charlie ha contado qué famosa está siendo uno de los mejores ejemplos para Mila en la batalla contra el cáncer que acaba de empezar.

