Jugar al despiste en el amor con la Prensa es una técnica ancestral seguida por nuestros famosos desde que el mundo es mundo, y es que no todos están preparados para hacer pública una relación cuando saben que tienen millones de ojos siguiendo cada paso que dan. Por eso, no nos extraña que Ester Expósito (la actriz española más seguida del mundo, por cierto, con más de 23 millones de 'followers' en Instagram) y el mexicano Alejandro Speitzer hayan decidido esperar un tiempo a que todo se asiente entre ellos y hayan querido 'oficializar' su relación ante el mundo entero.

De momento, no ha habido foto oficial con beso de ambos, aunque sí les pudimos ver en exclusiva en QMD! a finales de marzo muy acaramelados en Tulum. Ahora, además, resulta muy llamativo que ambos hayan compartido una imagen de los dos solos en Instagram (que ella publicó en Stories con un corazón blanco junto a su mención, y él reposteó añadiendo otro aún más grande), sobre todo porque las pocas fotos que tienen juntos siempre habían sido en compañía de otros amigos, por lo que nunca dejaban claro cuándo compartían intimidad... y ahora podría haber sido el momento. Además, ¿ambos poniendo un corazón blanco? Aquí hay tema y la cosa va más allá de un simple 'rollete'...

Chicos enamoradizos

Los dos actores levantan pasiones en sus respectivos países, y ahora cada vez más a nivel internacional gracias a la plataforma para la que trabajan, Netflix. Ella está a tope con 'Élite', mientras que Alejandro triunfa con 'El Club', serie en la que coincidió con Minnie West y de la que se enamoró. La pareja terminó su relación amorosa hace tan sólo unos meses. Ester, por su parte, vuelve a sonreír de la mano de Alejandro después de que a finales de 2019 rompiera con su también compañero de reparto Álvaro Rico.

