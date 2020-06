No, no está grabando un programa de televisión ni rodando la segunda parte de 'Gravity' pero, contra todo pronóstico, y sin un ápice de vergüenza, Adriana Abenia salió así de 'hermosa' de la peluquería: con bata, mascarilla, toalla y hasta papel de aluminio en la cabeza.

Sí, reconocemos que el momento 'chapa y pintura' no es el mejor de cualquier mujer, pero creemos que hemos descubierto por qué salió así de la pelu: la presentadora ha llevado fatal el confinamiento, según confesaba en su última entrevista, y se agobió un poco con tanto encierro, así que no nos extraña que le costara por eso estar metida en la pelu y decidiera salir a la calle para respirar aire puro y de paso ver a su marido, Sergio Abad, y su hija Luna.

De hecho, pudimos ver cómo la presentadora estuvo jugando junto a la pequeña un buen rato hasta que tuvo que volver a meterse en el centro de belleza, no fuera a ser que se le achicharrara la melena.

Después, mucho más mona, sin papel de aluminio y con las mechas de tono platino perfectas, los tres se marcharon a casa.



Vacaciones en julio

No será hasta julio cuando la familia haga una escapadita a la playa. Mientras, tiene planes: "Estoy estudiando un proyecto muy bonito que ojalá salga. Además, la semana pasada fui a grabar "Pasapalabra'", contó recientemente. Y asegura que tiene claro que no volverá a ser mamá: "Ni loca. Ahora que Luna ya anda y podemos viajar…", reconoció tajante.

