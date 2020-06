La fama cuesta. Nadie dijo que ser toda una celebrity de la vida fuera sencillo. Hay ocasiones las que los famosos querrían no serlo y oye esto pasa hasta en las mejores familias. Por suceder, sucede hasta en las modelos de más renombre como la atractiva Bella Hadid. Aunque siempre va divina de la muerte, Bella también tiene alguna vez su momento 'tierra trágame'. El mejor ejemplo lo ha dado con un look que no acertamos a calificar. Aunque en realidad el culpable de que esté en el primer puesto del horror de la semana es un complemento extrañísimo que aquí no acertamos a saber qué narices es. ¿Tú qué crees?

Pero ojo que ella no es la única que nos trae un 'horror' esta semana, le acompañan Alejo Sauras, Alejandra Rubio y Aaron Carter.

El extraño complemento de Bella Hadid

Tenemos que admitir que, a veces, el trabajo de modelo no está pagado. ¿El genio que pensó en este look se creía un artista único o es que odia a Bella Hadid? Aún así hay que decir que la modelo está divina incluso con esa cosa en la cabeza, bueno igual no tanto...





¿Por qué se esconde Alejandra Rubio?

Parece que Alejandra Rubio no siente todos los días eso de ‘Viva la vida’... En esta ocasión, se le vio esconderse cual avestruz. Eso sí, en lugar de meter la cabeza en un agujero se ha refugiado bajo su capucha. ¿Por qué se taparía?

a) Para que no veamos que se ha dejado la mascarilla en casa.

b) No quiere que su madre vea que le ha cogido prestados unos pendientes.

c) Va sin maquillar, ¡y ella es una influencer!

Aaron Carter, descalzo y con cara de pena

Que el cantante Aaron Carter no está bien es algo que él mismo ha admitido. En fin, no nos hacía falta verlo por la calle descalzo, a medio vestir, entre cubos de basura y luciendo sus tatoos. Sobre todo ése de la cara. ¿A quién se le ocurre con las mil veces que ha roto con su novia Melanie (a la que llegó a acusar de malos tratos y a la que acaba de dejar por otra al poco de anunciar embarazo) tatuarse su nombre sobre la ceja?

Alejo Sauras y su alegría desbordante



A ver, Alejo Sauras, puede que no te den premios todos los días, pero eres actor y puedes fingir, ¿no? Como te vean con este ataque de alegría desesperada no te dan más...









