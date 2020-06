Miguel Fringenti relata los momentos más duros de su vida.

El periodista ha llegado a confesar que sufrió bullying y agresiones por su condición sexual.

Por ello, cree que mensajes como los de Pablo Alborán son muy positivos para la sociedad.



Después de que Pablo Alborán confesará su homosexualidad a través de Instagram, Miguel Frigenti, que está haciéndose un hueco como colaborador de 'Sálvame', ha abierto su corazón en el programa de televisión, confesando la etapa más dura de su vida. Y es que el experto en realities afirmó haberlo pasado muy mal en su infancia por su condición sexual. Unas palabras que nos dejaron completamente boquiabiertos por la dureza de los episodios que había vivido siendo tan solo un adolescente. Muy atentos a las palabras del periodista.

Telecinco

Frigenti confesó que sufrió agresiones por ser homosexual. “A mí me han llegado a pegar en mi pueblo por ir de la mano con mi novio”, afirmó, visiblemente emocionado. Un episodio que no fue aislado, ya que en su infancia también tuvo que soportar el bullying de su compañeros de clase. “Invitó a casi todos mis compañeros de clase a mi cumpleaños, pero nadie fue a la fiesta”, aseguró.

Telecinco

Para él, 'Gran hermano' fue una válvula de escape ante esta dura situación: “Me escapaba para ver el 24 horas y yo decía jolín, hay gente que se quiere y se hacen amigos”. No obstante, llegó un momento que tocó fondo, y decidió contarle todo lo que le había pasado a su madre. “Le dije ‘me quiero morir’ y me llevó al médico”, fue entonces cuando empezó con la terapia, y el colaborador de televisión empezó a ver la luz al final del túnel.

