Kiko Rivera vuelve al trabajo por todo lo alto.

Además, no lo hace solo. Su gran amigo, Omar Montes, lo acompañará.

Tras la pandemia provocada por el Covid-19, el ocio nocturno ha sido uno de los sectores más afectados. No obstante, poco a poco, con la desescalada están llegando los primeros festivales y la reapertura de las discotecas. Algo que hace feliz a todo el mundo, en especial, a los que se dedican a ello. Sino que se lo digan a Kiko Rivera que ya ha colgado el cartel de su primera actuación tras la cuarentena. Y es que el Dj ha visto su carrera profesional totalmente parada por culpa de la crisis sanitaria. Estamos seguros que volverá por la puerta grande.

El hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado feliz de volver al trabajo en su Instagram, y es que tiene muchos motivos para hacerlo. “Si si si! Volvemos antes de lo esperado! Y en mi tierra!!!!! Mi Sevilla del alma! Que ganas de sentiros!”, comentó, muy emocionado en su red social. El cantante volverá a subirse a un escenario en Sevilla, y no lo hará solo, con él estará su gran amigo Omar Montes, entre otros muchos artistas.

Una noticia que seguro que les ha hecho muy felices a los dos por la buena relación que mantienen. Y es que, además de compartir profesión, los ex supervivientes siempre han demostrado lo bien que se llevan en cualquier acto público. De hecho, el primo de Anabel Pantoja parece que tiene mejor relación con el ex novio de Isa Pantoja que con su propia hermana. Muy fuerte todo, vamos.

