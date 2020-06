Elena perdió 8 kilos en 'Supervivientes'.

La ex concursantes todavía no está en su peso de antes del reality.

Elena Rodríguez no logró llegar a la final de 'Supervivientes' pero demostró ser algo más que la madre de Adara Molinero. En Honduras fue una de las concursantes que más kilos perdió tras estar cuatro meses dándolo todo en el reality.

Ocho kilos perdió Elena durante su participación en el duro programa pero de momento, no ha sufrido el efecto rebote que tanto ha afectado a otros compañeros como Albert Barranco, que ya lleva 15 kilos cogidos desde que volvió de la isla.

Ahora Elena ha revelado cuánto peso ha recuperado ella desde que ha recuperado la normalidad de su vida. El pasado lunes compartió un directo en Instagram junto a su hija Adara donde se abrió completamente respondiendo a las preguntas de los seguidores.

Durante la charla que mantuvieron madre e hija con los seguidores Elena desveló los kilos que ha engordado tras volver de Honduras.

"He engordado todo. Me fui pesando 57. Perdí siete u ocho kilos y me quedé en unos 48 o 49. Me quedan un par de kilos para llegar a mi peso" revelaba la madre de la ganadora de Gran Hermano VIP. Así que no es muy difícil saber que Elena ya ha cogido 6 kilos.

Entre las preguntas que le hicieron muchos de los 800.000 seguidores de su hija que estaban conectados al directo, estaba si participaría en otro reality. Elena contestó que le gustaría que fuera con "una caravana por Australia" o incluso de cocina. ¿La veremos en Masterchef?

Por otro lado, la ex superviviente también dijo que le encantaría tener más nietos, pero más adelante "cuando tenga el pelo blanco" decía bromeando.

