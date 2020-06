Steisy y Pablo, contra Oriana, Aurah, su amigo Noel ¡y hasta Vasile!: "Queriendo quedar bien, quedas mal"

Ser un personaje público no es fácil, y si no que se lo digan a nuestros famosos, que están siempre bajo la lupa de la crítica con cada paso que dan. Lo vimos, por ejemplo, con la gran bronca que tuvo Jorge Javier Vázquez con Belén Esteban hace unos días en el Deluxe, que ha sido la comidilla durante días, y ahora otras celebrities como Oriana, Aurah Ruiz, Gianmarco o Estela Grande han pasado por el crudo análisis de Steisy y Pablo, que se han hecho pasar por jefes de MTMad durante un día... y si fuera por ellos, más de uno y de una estarían en la calle...

Sin duda, a la que han echado un buen rapapolvo ha sido a Oriana, a la que han puesto de vuelta y media en cuestión de 30 segundos: "Yo echaría a la señora González Palacios, que tiene un apellido italiano porque el tatarabuelo de su ‘chumiabuelo’ tenía una uña que venía de Italia. Yo la echaría porque 1, aburre, y 2, porque en todos sus vídeos solo sale criticando a otras personas, así que que le pague la mitad a la persona que critica. O eso, o se la echa. Bueno, no: se la echa, porque en MTMad somos personas que damos buenos mensajes al mundo. Y no vengas más a pedir trabajo, que engañas en los currículums" ¡Zasca!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Para otros compañeros de MTMad han tenido muy buenas palabras: Steisy y Pablo creen que Violeta Magriñán ha madurado mucho, que Diego Matamoros les cae muy bien aunque sus vídeos les parecen muy repetitivos, que a su amigo Noel Bayarri le quieren mucho pero parece que está falto de ideas últimamente o que Steisy está encantada con una de las últimas adiciones, Lady Marrdita, pero a la mayoría les han dado un buen rapapolvo por aburridos: "Susana Bicho me cae muy bien, y en los realities lo peta, pero es llegar a MTMad… y es como un cocido sin garbanzos", ha dicho Pablo, antes de que Steisy se metiera en un berenjenal con Estela Grande: "Lo que necesito es que te mojes. Se supone que cuando Diego estaba contigo, estaba quedando también con Carla… cuéntame bien cómo has vivido eso. ¿Qué opinas de Carla Barber? Y no me digas que no la conoces porque la has podido ver en ‘Supervivientes’, etc. ¿Sabes algún chisme potente de ella? ¿Quisiste volver con Diego pero él ya estaba con otra persona? ¿Estás saliendo realmente con un futbolista? Eres muy bienqueda, y de intentar quedar bien con todos, a veces quedas mal. Dale consejos a Carla sobre lo bueno y lo malo que tiene Diego", le ha pedido.

Mediaset

A Yoli Claramonte, por otro lado, la han felicitado: "Me encanta. Ha tenido dos canales ella sola en MTMad. Vamos a intercalarla entre el número 2 y el número 3, incluso no me importaría dejarle el puesto número 1, que es el mío, porque, de verdad, ‘chapeau’. Te hacía falta un hombre que no te hiciese llorar, y me encanta que estés enamorada, que lo vivas todo tan intensamente y que nos lo muestres todo", le han comentado... unas palabras que distan mucho de lo que le han dicho a Aurah Ruiz: "Estamos aburridos de oírte hablar de tus partos, tus ex maridos, tus niños… Yo te acompaño en el sentimiento por la vida tan sufrida que has tenido. Lo siento muchísimo, y si se te puede ayudar en algo, aquí estoy, pero no puedes estar todos los días con que te pasan cosas malas y todo el día llorando… porque me da la sensación de que eres gafe. Cuenta algo divertido, que nos tienes a todos deprimidos".

Mediaset

Sin duda, con quien más dura ha sido Steisy, además de con Oriana, ha sido con Gianmarco, al que le ha dicho que o cuenta cómo fue su noche de pasión con Adara, o que no vuelva a España, pero la pulla que más nos ha sorprendido ha sido a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset y, en definitiva, la mano que le da de comer, cuando su chico ha comentado que el jefe estará contento por el trabajo realizado en ese vídeo: "Pues yo no estoy contenta con él, porque yo le dije que quería un programa para mí, porque soy muy graciosa, y estoy desaprovechada", le ha dirigido. ¡Toma ya!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.