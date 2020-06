El pasado martes fue el segundo día de normalidad para 'El hormiguero' y como en el primero, el público ya estuvo presente en el programa de Pablo Motos. El personaje invitado para este día era la cantante Jeanette pero hubo una persona que eclipsó totalmente al resto.

Y es que Cristina Pedroche regresaba al plató del programa tras más de tres meses sin pisarlo por el estado de alarma y llegó por la puerta grande. Y es que además de sentarse en la mesa de tertulianos junto a Cristina Pardo, Santiago Segura y el propio Pablo Motos, su 'jefe' le pidió que enseñara algunas posturas de yoga tal y como había hecho desde casa en el confinamiento.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Cristina estaba guapísima con un mono negro de tirantes y amplio escote de la firma Capriche, una de sus favoritas.

Cris Pedroche Instagram

Durante la tertulia que mantuvieron, Cristina sorprendió con revelaciones como que hasta ahora no conocíamos de ella como que nunca "la habían ligado" si no que había sido ella en atacar al chico que le gustaba.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De hecho hasta dio detalles íntimos del día de su sencillísima boda con Dabiz en su casa de Madrid. Cristina y su marido se casaron sólo ante notario y la presencia de sus padres y que después del acto, no hicieron nada especial: "Él se fue a Diverxo a trabajar y yo me fui a trabajar porque cuando el amor es de verdad no necesitamos hacer una fiesta".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De hecho ni siquiera se vistieron de novios, si no que lo hicieron en vaqueros y deportivas y el único detalle especial que llevó la novia fue un collar de su abuela, a la que echó mucho de menos en ese momento tan especial.

Pero lo que sí dejó claro es que ese día hubo mucha pasión y tras la firma del acta: "consumamos el matrimonio".



Dabiz y Cristina son muy cariñosos el uno con el otro y no dudan en dar muestras en sus redes sociales de lo mucho que se quieren pero ahora mismo Cristina admitió que no iría a una gran boda por el tema del coronavirus.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.