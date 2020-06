Podríamos decir que Rocío Flores es una estrella en ciernes, pero el peso que ha ganado en televisión ha hecho que se cree un nombre por sí misma y tengamos que afirmar que la hija de Rocío Carrasco y Antoni David Flores YA es una estrella. A pesar de que a la joven nunca le ha gustado la cámara ni el mundo de la farándula, se sintió muy cómoda cuando, en 2019, defendió a su padre en plató cuando éste participaba en 'GH VIP', y unos meses más tarde daba el bombazo como concursante de 'Supervivientes 2020', en una edición que no se le dio nada mal, ya que quedó tercera (con el consiguiente aumento de su cuenta corriente, ya que aguantó estoicamente 3 meses con uno de los sueldos más altos)... y parece que el dinero del 'show business' le ha gustado, porque ahora tiene nuevo sueño: de profesión, famosa.

Este mismo martes, Belén Esteban, en su regreso a 'Sálvame Diario' tras un confinamiento de más de 100 días, daba la primicia de que Rocío protagonizaría una exclusiva (previo paso por caja, of course) en la que hablaría de su vida y sus padres largo y tendido... y así fue. ¿Dónde han quedado esos estudios de nutrición a los que decía querer dedicarse? ¿Por qué no se ha centrado en su nueva faceta como influencer, ahora que tiene más de medio millón de seguidores de Instagram? ¿Será que es más fácil y cómodo esperar a que te llamen y cobrar miles de euros por hablar a trabajar de 9:00 a 17:00?

Ella no quería tele

Que a Rocío Flores nunca le ha gustado la televisión no era ningún secreto. Sin embargo, la necesidad la ha abocado a exponerse delante de las cámaras: la falta de liquidez en casa de su padre hizo que el mismo fuera a 'GH VIP', pero al no ser suficiente, Rocío negoció con la productora un buen caché para echar una mano en casa (algo que confirmó ella misma durante la emisión del reality), pillando un buen pellizco de entre 240.000 y 360.000 euros en total, aunque lo más valioso que se ha llevado para el futuro ha sido otra cosa: el cariño del público. Parece que la fama le ha llegado para quedarse...

