Belén Esteban regresa al trabajo tras 102 días confinada dando buenas noticias.

La colaboradora anunció su boda por la iglesia con Miguel para el año que viene.

Belén Esteban y su marido Miguel, en busca de un bebé. Ya es oficial, el matrimonio está ya intentando concebir al que sería su primer hijo en común, según la propia colaboradora confesó, el pasado fin de semana, en su esperada vuelta a televisión tras 102 días confinada en su casa de Paracuellos del Jarama. Tras su monumental bronca con Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban desveló esta bonita noticia, así como su próxima boda por la iglesia con su 'Migue' para 2021. "Si me quedo embarazada, que Dios quiera, lo tendríamos que retrasar", explicó en 'Sábado Deluxe'.

La ex de Jesulin hace tiempo que confesó sus ganas por repetir la experiencia de la maternidad tras casi 21 años desde que diera a luz a su única hija Andrea el 20 de julio de 1999. Belén Esteban contó que ella y su marido ya no usan ningún medio anticonceptivo porque están intentando tener un hijo. Tal es su ilusión por lograrlo, que estaría dispuesta a asumir un posible embarazo de riesgo a cambio de ser madre de nuevo.

Belén Esteban sufre diabetes tipo 1, la más agresiva de las distintas diabetes que existe. Se trata de una enfermedad que ella tiene perfectamente controlada pero que, en caso de quedarse embarazada, haría que el suyo fuera directamente un embarazo de alto riesgo. Las mujeres embarazadas con diabetes, especialmente de tipo 1, han de seguir controles exhaustivos porque tienes más probabilidades de que haya complicaciones, tanto para la madre como para el feto.

Entre esas posibles complicaciones, estaría por ejemplo el riesgo de que el bebé naciera de manera prematura, que tuviera un peso excesivo, que sufriera problemas durante su desarrollo gestacional o que la mujer terminara padeciendo una preeclampsia.

Pero además Belén Esteban tiene 46 años, cumplirá 47 el próximo 9 de noviembre, una edad que en términos de embarazo se considera también de riesgo. Debido a la edad, la reserva ovárica es ya bastante más limitada por lo que las posibilidades de quedarse embarazada se reducen drásticamente. Además, los óvulos de las mujeres más mayores pueden tener más alteraciones cromosómicas y la amenaza de un posible aborto también incrementa.

No obstante, con un correcto control y seguimiento médico exhaustivo, así como con buenos hábitos por parte de la madre, un embarazo en estas circunstancias puede salir por supuesto adelante con éxito. Así se lo deseamos a Belén Esteban.

