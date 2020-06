Lucía Rivera rompió en marzo con Marc Márquez tras un año y medio de relación.

Madre e hija pasaron unos días en las playas de Cancún.

Nadie diría que son madre e hija y mucho menos que se llevan 23 años de diferencia. ¡Vaya cuerpazos se gastan las modelos Blanca Romero y Lucía Rivera! No hay más que verlas con la nueva colección cápsula de bañadores y bikinis de Women’secret. ¡No les pueden quedar mejor!



Además, la firma les ha brindado la oportunidad de viajar juntas a México, concretamente a las paradisiacas playas de Cancún, y trabajar juntas de nuevo: ya han desfilado vestidos de novia, han sido imagen de joyas... Y también en alguna que otra ocasión, sabiendo lo que ‘venden’, madre e hija han ido juntas a alguna fiesta como pareja, sin duda, modelo...

“Es un pibón”

“Llevo muy bien que me comparen con mi madre porque ella es un pibón y se mantiene muy bien para haber tenido dos hijos. Es un ejemplo a seguir. Lo es todo para mí”, ha presumido en más de una ocasión Lucía.

Y, claro, a Blanca se le cae la baba… Grandes amigas además, la actriz fue el paño de lágrimas de la joven cuando en marzo rompió con el piloto de moto Gp Marc Márquez después de año y medio juntos.

Su padre, enfrentado con Lewis Hamilton

El campeón de Fórmula 1 ha criticado en redes el mundo del toro. “¡Esto es realmente asqueroso, España! No permitas que la tortura se disfrace como cultura”.



Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you! — Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 13, 2020

Cayetano fue tajante: “Al señor Hamilton no le gustan las corridas de toros... ¿Y qué? En cualquier caso, antes de criticar la cultura de otros debería, al menos, aprender más sobre lo que está hablando. ¡Respeto! Y no deje que los granujas le tomen el pelo”.

