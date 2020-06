La mejor compañía de Dani Rovira durante su lucha contra el cáncer... y no es Clara Lago

La lucha contra el cáncer, para quien la haya sufrido en primera persona o con alguien cercano, no es precisamente un camino de rosas, y Dani Rovira lo sabe bien. El actor fue diagnosticado el pasado mes de marzo con un linfoma de Hodgkin, en mitad de la pandemia del coronavirus para más inri, y, lejos de guardárselo para él y vivirlo todo en privado, el actor ha decidido usar su plataforma de Instagram, con centenares de miles de seguidores, para contar cómo lo está viviendo, sus momentos buenos y los no tan buenos, además de crear conciencia sobre la enfermedad y aprovechar para recaudar fondos.

Pero, sin duda, lo que está salvando a Dani es la buena compañía. A pesar de que en mayo de 2019 el cómico y Clara Lago anunciaban su ruptura, la actriz decidía volver a su lado para estar con él en esta lucha, e incluso les hemos podido ver juntos en alguna ocasión entrando o saliendo del hospital para hacer pruebas o asistir a sesiones de quimioterapia.

A pesar de todo, Clara no es la mejor compañía de la que está disfrutando Dani, y así lo ha demostrado con su última foto publicada en Instagram: su perro, Lobo, no se separa ni a sol ni a sombra de él. No es de extrañar: Dani y Clara están súper concienciados con la adopción de mascotas, y han conseguido encontrar hogar a muchos perros abandonados, pero sin duda Lobo tiene un lugar especial en su corazón.

