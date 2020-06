Tener un peso mediático como el que tiene Jorge Javier Vázquez tiene una parte buena y una parte que no lo es tanto. Su voz se proyecta en millones de hogares y su opinión puede hacer reflexionar a más de uno, pero también puede levantar ampollas en muchos otros. Por ejemplo, Jorge Javier siempre se ha mostrado totalmente en disonancia con Vox, y estos días en los que todo está tan politizado tras la gestión del Gobierno durante la pandemia del coronavirus, se ha encontrado con voces discordantes hasta en su propio programa -que hace tan sólo unas semanas calificaba como "de rojos y maricones"-, como las de Antonio Montero (abiertamente votante de Vox) o Gema López.

Telecinco

Su crítica al partido pasa también por evitar que personas de esta formación pisen 'Sálvame' mientras él sea presentador, y es que, según ha comentado en numerosas ocasiones, está totalmente en contra de que se dé voz a personas muy cercanas a formaciones políticas que han demostrado ser abiertamente homófobas, machistas, racistas y xenófobas en numerosas ocasiones. En otras palabras, está en contra, como es lógico, de blanquear el fascismo. De hecho, esa misma afirmación la hacía este mismo martes, justo antes de la reincorporación de Belén Esteban (con la que también ha tenido sus rifirrafes estos días)... y estallaba la guerra en las redes sociales.

Santiago Abascal, a machete contra Jorge Javier

Pues bien, ahora no ha sido un votante cualquiera de Vox quien le ha buscado las cosquillas al presentador, sino el líder del partido y diputado en el Congreso, Santiago Abascal, que ha explotaba al escuchar a Jorge Javier decir que en su programa no iba a permitir comentarios que atentaran contra las libertades de las personas: "Me parece terrible que en este país, y en otros programas de televisión, se de voz a tertulianos y periodistas de ese tipo, porque es un partido que a mí me insulta, y eso en este programa no lo voy a consentir. Es como si justificamos los asesinatos. O como si hubiese partidos que defendiesen la dictadura. No lo podríamos tolerar", decía.

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos.



No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 23, 2020

A pesar de que Jorge Javier pueda tener razón en no querer aceptar a quien le insulta, eso no ha sido problema para Abascal, que le acusaba de querer dividir a los españoles y hasta de "demonizar" a sus 4 millones de votantes. 'Kim Jong Vázquez' le apodaba como referencia al dictador de Corea del Norte, además de lanzarle el calificativo de 'millonario progre'. El enfrentamiento entre el político y el presentador está servido...

