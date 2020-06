Adara Molinero y su posible relación con Rodri, ex de Bea Retamal.

Adara rompe su relación con Gianamarco Onestini.

La ex azafata podría estar pensando queda con Rodri.



Adara Molinero la ha vuelto a liar parda, y es que, desde que salió de 'GH VIP 7', la vida de la experta en realities está en boca de todos. Tras su ruptura con Gianmarco Onestini, concursante con el que Molinero empezó a tener una relación tras su salida de la casa de 'Gran Hermano', a la ex azafata de vuelo se le han adjudicado numerosos 'affaires'. Cristian ATM fue uno de ellos, pero si hay algo que causó polémica fue su 'amistad' con Rodri, ex compañero de 'GH 17' y ex de Bea Retamal, gran enemiga de Adara. Parecía que la polémica ya estaba apagada, pero ha sido ella misma la encargarla de avivarla en un directo que ha hecho con su madre Elena Rodríguez en Instagram. Atentos a su declaraciones.

Mtmad

"Va a ser un directo interesante. Vamos a decir muchas cosas que pensamos", empezó diciendo Molinero a sus seguidores. Entonces fue cuando comenzó su reflexión más personal: "Hoy he estado pensando, casi me sale humo de la cabeza. Yo siempre he sido un alma libre, me gustaba vivir y nunca me ha importado lo que pensara la gente". "Últimamente me pasa que me importa mucho lo que digan los demás. No hago cosas por el qué dirán. Me da como respeto, a ver si va a ser una fobia o algo”, continuó ante el gran interés de su madre.

Instagram Adara Molinero

Fue entonces cuando soltó la bomba. "Amigos o no amigos. Por ejemplo, hace poco quería quedar con una persona y no lo he hecho por el que dirán. Me he dado cuenta y ahora voy a hacer lo que quiera. A partir de ahora voy a hacerlo porque esa ha sido mi forma de ser siempre y siempre he ido con la verdad por delante. Voy a hacer lo que me dé la gana y el que quiera entenderlo bien", aseguró la ex de Sierra, ¿anunciando un posible reencuentro con Rodri?

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para sus miles de 'followers', que reaccionaron rápidamente. "Que se va a liar con Rodri ahora", dijo una de sus fans. Muy fuerte todo, vamos.

