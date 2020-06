Anita Matamoros, 'afectada' por el coronavirus.

La 'influencer' no tiene relación con su padre, según Makoke.

Ya sabemos que algunas por Instagram matan o, mejor dicho, casi se matan. Sino que se lo digan a Anita Matamoros, que ha sufrido un incidente por conseguir una foto de ensueño. Y es que la hija de Kiko Matamoros y Makoke es todo un influencia en el mundo de las redes sociales, donde posee casi 600.000 seguidores. No obstante, esto no es nuevo en la familia porque su hermana Laura Matamoros también está muy metida en el mundillo. Vamos, que podríamos decir que viene de familia la profesión. Muy atentos a la foto que casi le cuesta la vida a la joven.

Subida en una fuente y con una pose de lo más sensual, así era la foto soñada por la hermana de Javier Tudela antes de sufrir un pequeño percance que ella misma quiso explicar en el pie de foto de las instantáneas. “Ayer para hacerme esta foto con el atardecer me caí en la fuente y se me escapó el perro, desliza para verlo”, aseguró. Un comentario que muestra el gran humor que tiene la hija pequeña de Makoke. La joven, que pasó la cuarentena en España, vive actualmente en Milán, donde cursa sus estudios de moda. De hecho, el Instagram es su herramienta de trabajo.

Este momento lo protagoniza en medio de la polémica que están teniendo sus padres en los platós de televisión. Y es que, en las 'Escaleras de las emociones' de 'Viva la vida', su madre Makoke aseguró que Anita no tenía ninguna relación con su padre. Una información sobre la que la joven ha preferido no pronunciarse.

