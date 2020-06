Ser una artista en el mundo de la música, también influencer y compaginarlo con una vida normal no es nada fácil, y si no que se lo digan a Chayo Mohedano. La cantante es una autónoma de los pies a la cabeza, y no para nunca de trabajar: si no está cantando, está en algún acto, y si no creando contenido para sus redes sociales... y claro, a todo a la vez una no siempre llega. Por eso, este verano ha decidido quitarle el puesto a Anabel Pantoja como reina de Instagram, creando vídeos en los que sale cantando y cocinando para que todos vean que es una mujer normal, una señora de su casa que cocina, friega y te canta por Celia Cruz.

Casi una hora se tiró Chayo para preparar unas papas con chocos a través de un directo de Instagram, y es que no es fácil pelar patatas, estar pendiente de los comentarios de los seguidores, animar el cotarro cantando y además que salga todo bien y a tiempo. Y claro, le pasó lo que le pasó: llegó su marido de trabajar a las dos y cuarto de la tarde... ¡y llegó con exigencias! "Tengo media hora para comer. Necesito que me pongas algo que estoy 'esmayao'", se le oía decir de fondo. La cara de tensión de Chayo era para enmarcarla: llevaba casi 50 minutos de vídeo y las papas con chocos aún sin hacer. "Pues...", atinó a decir mientras veía que tenía una cocina empantanada y cero platos en la mesa.

El rifirrafe de la pareja en pleno directo era como mirar un cuadro de Sorolla, puro costumbrismo: que si ayer me quedé sin comer, que si te quedaste sin comer porque llegaste tarde... toda una retahíla de culpas que acabó con Chayo cortando el vídeo para poder ponerse las pilas... pero segundos antes de ello, lo mejor estaba por venir: "¿Qué vas a hacer para cenar?", preguntó el marido con el modo 'maharajá' activado. ¿Perdón? ¿Más exigencias? Desde luego, si no fuera por Chayo... ¡este hombre se moriría de hambre!

Gracias a 'Sálvame'

El vídeo se hizo viral en cuestión de horas, y ya acumula casi 20.000 reproducciones. Tanto, que hasta 'Sálvame' quiso sacarle punta, aunque, contra todo pronóstico, los colaboradores fueron benévolos con ella, tildándola de trabajadora y muy alegre, algo que ella agradeció en otro vídeo: "No lo había visto, me lo habéis estado pasando toda la tarde, pero agradezco que hayan hablado bien de mí y que hayan bailado mi canción". Y es que Chayo, a pesar de haber tenido sus más y sus menos con el programa, podrá ser cualquier cosa, pero no rencorosa...

