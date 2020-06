Belén Esteban ha conseguido, de una manera o de otra, que se hable de su vuelta a la televisión. Podría haber sido todo alegría y alborozo, pero desde luego se habla mucho más si ha bronca de por medio... y la suya con Jorge Javier Vázquez, amigo y compañero desde hace años, ha sido de las más gordas que recordamos. El propio presentador reconocía, este miércoles en 'Sálvame', que el motivo había sido, realmente una chorrada (una discusión política sin mayor fondo), pero se mostraba tranquilo porque él cree que no le ha faltado al respeto en ningún momento ni tampoco que la haya dejado en mal lugar.

Belén, en su vuelta este martes al plató de 'Sálvame Diario' -tras más de 100 días confinada-, se mostró receptiva y consiguió llegar a un entendimiento con su amigo, e incluso hicieron las paces con una imagen para la historia de la televisión: chocando los codos. Aún así, es más que evidente que 'la princesa del pueblo' está todavía molesta, y lo demostró a la salida de su casa como podemos ver en el vídeo superior.

"No voy a decir nada. Lo que tenga que decir, lo haré en mi programa. Pero no voy a hablar del tema", le dijo a los reporteros que la esperaban a la puerta de su casa. Muy tensa, se montó en un coche, pero a pesar de eso, sabemos que Belén está feliz por haber solucionado, en parte, los problemas con su amigo.

