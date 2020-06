Tener una relación pública hace que todo el mundo pueda opinar sobre ella, y algunas, como la de Hugo Sierra e Ivana Icardi, están expuestas 24 horas a juicio público. Tampoco es de extrañar: todos pudimos ver en 'Supervivientes 2020' el nacimiento de su relación, la muerte de la misma y el resurgimiento una vez terminada la edición del reality... pero ahora muchos se preguntan si tanto sufrimiento, tantas broncas y tantas lágrimas sirvieron para tanto, para ahora hablar, arreglar las cosas y, de nuevo, tan enamorados como si no hubiera pasado nada...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los caminos del amor son inescrutables, y si a ellos les parece bien, pues ancha es Castilla, pero hay personas que aún hoy se preguntan si aquello valió la pena, como Mercedes Milá, que al ver la foto no pudo reprimir la pregunta del millón y se lanzó a la piscina: "¿Y para llegar a esto tuviste que dañarla tanto?", comentaba en la foto de Hugo Sierra en la que, por fin, les hemos podido ver juntos dándose un beso (aunque ella ya había contado que estaban volviendo a reconectar y que estaba "enamorada").

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El 'zasca' de Mercedes resonó por todo Instagram, y aunque es una pregunta que muchos nos hacíamos, ha provocado centenares de reacciones: desde quienes se meten con ella y piden que deje en paz a la pareja, hasta quienes aplauden a la ex presentadora y escritora por tener las narices de lanzar esa 'pullita'. Desde luego, esta relación levanta aplausos y ampollas a partes iguales, pero está claro que no deja indiferente a nadie...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.