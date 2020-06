Una semana más, llega el deseado ranking de las famosas peor vestidas. Y es que por muy divinas que sean las celebrities, tarde o temprano, casi todas acaban teniendo un desliz estilístico que termina cayendo en nuestras manos. Esta vez, elegir a la peor vestida de la semana ha costado bastante porque nos lo han puesto muy difícil, no lo vamos a negar. Pero tras mucho deliberar, la elegida para alzarse con el primer puesto ha sido Helena Bonham Carter. Y es que la actriz se pasea demasiado a menudo tanto por aquí, como por el ranking de horrores, así que era cuestión de tiempo que se llevara el premio gordo. Eso sí, ha tenido competencia con celebrities tan conocidas como Rihanna o Halle Berry.

Helena Bonham Carter, en shock

Gtres

Así nos hemos quedado al ver a la actriz con semejantes pintas. La falda de flores tiene un pase porque es tendencia, incluso las sandalias, pero ese top cropped enseñando flotador, rotundamente no. No sabemos en qué piensa Helena Bonham Carter pero la vemos por este ranking demasiado a menudo.

Demi Lovato, ¿deslumbrante?

Agencias

Cómo le gustan los brillos a la cantante, tanto que se pasa cuando se pasea con ellos por todas partes y los luce no sólo en la ropa, también en la piel y las uñas. Lo sentimos, Demi Lovato pero así no nos gustas.

Halle Berry, informal

Agencias

Está estupenda cuando acude a una alfombra roja, pero en su día a día se relaja y sale de esta guisa a la calle. Nos parece muy bien que te guste el look deportivo e informal, pero Halle Berry hay que quererse más y tú sabes hacerlo bien que te conocemos.

Rihanna, noche al raso

Agencias

Del estilismo de la cantante sólo se salvan los zapatos atados al tobillo, porque el resto es una muy mala elección. No se ve esbelta, el raso no le favorece y el escote es demasiado vulgar. Ay, Rihanna, Rihanna...

Tori Spelling, entre flores

Agencias



Es cierto que se lleva este estampado y los vestidos boho setenteros, pero hay que darles un toque actual o, como la actriz Tori Spelling, parecerás una mojigata. Echamos de menos un look más arriesgado.





Bai Ling, cowgirl trasnochada

Gtres

Somos conscientes de que a la actriz de ‘Wild wild west’ le gusta arriesgar, pero esta vez se ha pasado. Este look de chándal estampado con botas cowboy y bolso rojo de tachuelas no lo vemos.

