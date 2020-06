Gianmarco Onestini rompe su relación con Adara Molinero.

El italiano lanza un bombazo en 'Mtmad'. ¿Querrá volver con Adara?

Desde que rompió su relación con Adara Molinero, Gianmarco Onestini ha estado muy alejado de la esfera pública, y es que el italiano lo pasó muy mal por la ruptura con la ganadora de 'GH VIP 7'. Con más fuerza que nunca, Onestini ha vuelto a su canal de 'Mtmad' para anunciar algo muy fuerte que va a suponer un cambio radical en su vida, bueno, otra más, porque desde que lo vimos, por primera vez, en la casa de 'Gran Hermano', la vida del ex de Ivana Icardi ha dado un giro radical. Pero, ¿querrá volver a intentarlo con Adara Molinero?

Mtmad

Onestini ha pasado por su canal de 'Mtmad' para anunciar algo muy fuerte, y no, no tiene que ver con Molinero, es un giro radical en su carrera profesional, y es que el italiano va a grabar una canción: “Chicos estoy aquí en el estudio. Trabajo un montón y no estoy disfrutando de este veranito. Ahora por fin os puedo contar la sorpresa. Voy a sacar una canción, ya he grabado el videoclip también”. “Espero que también os guste a nosotros”, señaló.

Mediaset

En cuanto al nombre elegido para su single, Gianmarco ha desvelado en exclusiva que se llamará ‘Maracaná’, su expresión más famosa en 'GH VIP'. “Es la cosa que más nos define. La canto en español, porque me encanta el español y siempre me han gustado muchísimo las canciones españolas. Era una pasión que tenía y he dicho: ‘Vamos a hacerla’. Siempre me gusta hacer cosas nuevas. Esto me gustaba, me puse a pensar y voy a sacar la canción 'Maracaná'”, explicó. El esperado sencillo se estrenará el 3 de junio en todas las plataformas digitales, al igual que el videoclip. Mucha suerte, Gianmarco.

