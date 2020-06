Vanessa Klein y Lola Ortiz anuncian su relación.

La pareja habla de su historia de amor en el canal de 'Mtmad' de la ex tronista.

Hace unos días, Lola Ortiz y Vanessa Klein nos sorprendieron anunciando su relación sentimental a través de sus redes sociales. No obstante, aún no las habíamos visto juntas hablando de su historia de amor. Pero, eso por fin ha llegado y nos hace muy felices. A través del canal de 'Mtmad' de la ex tronista, Lola ha presentado a su novia Vanessa Klein, que tuvo una relación sentimental con Nagore Robles. Ente otras muchas cosas, han hablado del inicio de su historia y de quién dio el primer paso. Qué bonito es el amor y si se vive libremente más. Enhorabuena, chicas.

“Hoy os traigo una pedazo de invitada. Vamos a ir contestando a preguntas”, ha confesado la ex tronista de ‘MYHYV’ justo antes de que su novia se situara frente a la cámara. Nada más entrar Vanessa, empezaron las preguntas y la pareja contó cómo se conoció. “Nos conocimos en un bar. Nos presentó una amiga en común. Hubo flechazo, pero casi no hablamos. Eran miradas más que otra cosa”, matizaron.

Respecto a su primera cita, la canaria se mostró entusiasmada. “Nuestra primera cita fue todo una sorpresa. Vanessa apareció en mi casa sin esperarlo”, narró la ex superviviente. Una sorpresa que a Ortiz le encantó. Además, han relatado cómo fue su primer beso, y es que fue Lola la que dio el primer paso. Durante el vídeo, la parejita mostró una gran complicidad. Si es que se les cae la baba.

