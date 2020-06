Aitana y Miguel Bernardeau han aprovechado el fin del estado de alarma para viajar y cambiar de aires... Pero sólo por unas horas. La cantante y el actor han pasado la cuarentena en la casa que los padres de Miguel tienen en Ibiza y, tan a gusto han estado, que lejos de volver a Madrid, la pareja ha realizado algunas gestiones fuera de la isla y ha vuelto a la que ha sido su residencia durante los últimos meses. En el aeropuerto de Ibiza les esperaba la actriz Ana Duato, madre del actor.



Parece que pasar tanto tiempo juntos ha unido aún más a la cantante y al actor, a diferencia de otras parejas que a estas horas ya han firmado el divorcio express. La pareja sigue junta –ya veis que no se separan ni ahora que pueden– y de lo más enamorada. Aitana y su chico lucían looks informales y cómodos para un viaje. La cantante, que se ha estrenado como imagen de la firma de gafas de sol Mó, llevaba vaqueros de campana de tiro alto y una camiseta negra de Harley-Davidson.

Agencia

Y no sólo eso, también parece que Aitana ha hecho muy buenas migas con su suegra. Junto a ella, la vimos hace unos días paseando y charlando por la playa.

Agencia

En el aeropuerto, la protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' (La 1) ayudó a su hijo y a su nuera a subir las maletas al coche que ella misma conducía y pusieron rumbo a la casa.

Agencia

