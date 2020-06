La ex gran hermana VIP se ha armado de valor para contar el infierno que vivió en el hospital desde que nació su hijo hasta que por fin pudo saber lo que tenía.

Aurah arrastra a todos sus ex, a Sofía Suescun ¡Y habla de su nuevo novio!

Aurah Ruiz ha retomado su Vblog en Mtmad para contar el verdadero origen de la enfermedad del pequeño. Y así, cortar de raíz con todas las especulaciones sobre qué le pasa a Nyan, ya que en algunas de ellas señalan que la ex gran hermana VIP no llevó un embarazo muy saludable. Nada más lejos de la realidad. "La enfermedad es de genética", sentencia la canaria. "Estoy cansada de que la gente quiera suponer o decir o juzgar. Lo que tiene mi hijo es genético y es heredado de su padre y de su madre porque tanto él (el futbolista Jesé Rodríguez) como yo tenemos el mismo gen mutado. El niño ha heredado ese gen y su cuerpo no responde y ese gen está como dormido", explica Aurah reprimiendo las lágrimas.

"Todos los bulos que han salido de cómo llevé el embarazo... aquí ven que esto es genético, que viene de los dos. Genéticamente no somos compatibles, incluso los médicos llegaron a decir que él y yo podríamos ser familia porque ese gen se tiene entre familias", confiesa la que fuera pretendienta de 'MYHYV', que también aclara que eso no significa que lo sean "pero es lo que ha pasado" y por eso lo hace público.

Mtmad

Aurah se arma de valor y también relata cómo fueron esos meses, de un hospital a otro hasta saber qué le pasaba a su hijo."Habían mandado unas pruebas fueras para ver qué tenía Nyan, pero mientras esperábamos lo único que podían hacerle era sobrealimentarlo. Como el niño no tenía hambre empezaron a darle mucha leche por la sonda nasogástrica. Ver al niño así era de locos porque no paraba de vomitar. Cada vez que le metían leche para remontar una glucemia, el niño vomitaba como diez veces al día", cuenta emocionada.

Mtmad

Un duros momentos que vivió sin el apoyo del padre de su hijo. "A esta persona le vino muy grande tener un hijo así. Yo me enteré de que el venía a la isla y no visitaba a su hijo y por eso me dio por narrar lo que pasaba por Instagram. Lo hice mal o bien, era mi vida. Pasaron muchas cosas malísimas, veíamos cómo estaba sufriendo. Quería sacar a mi hijo del hospital", confiesa Aurah, que tras mucho investigar llevó a su hijo a un hospital de Manchester –en un avión privado medicalizado junto a Jesé– pensando en que le darían una solución y donde vivió "la peor noche de mi vida" ya que fue todo lo contrario: "Casi me matan al niño. Le cambiaron todo el tratamiento. El niño no paraba de llorar, una hipoglucemia tras otra. Me empecé a volver loca. Me arrepentía. Volvimos al materno de Gran Canaria y tardamos dos meses en estabilizar al niño".

Mtmad

Allí comenzó un nuevo calvario. "Los médicos encontraron un tratamiento que al final le hizo mucho mal al niño. Fue una locura. En lugar de salvarlo lo estaba prácticamente... (no quiero decir la palabra)", dice Aurah destrozada.

Aurah relata cómo después de esa experiencia, "con más calma", ella y Jesé hablaron con el hospital de la Paz y aunque estaba contenta con lo que le dijeron los médicos, lo cierto es que allí empezó "mi segunda realidad y mi segundo infierno. Y ojalá hubiera sido solo mío. El de Nyan acababa de empezar".

