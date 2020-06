Hemos visto muchas peleas en el universo 'Sálvame', algunas incluso han terminado con los colaboradores dejando el programa, como Rosa Benito, Raquel Bollo o la más reciente: Terelu Campos. Sin embargo, como la trifulca protagonizada por Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez no hemos visto ninguna. ¿Por qué no tiene precedentes? A Belén la hemos visto discutir, llorar y abandonar el plató en más de una ocasión, pero el papel del presentador es distinto: debe ser siempre neutral y poner paz... pero esta vez, Jorge Javier ha pasado la línea al convertirse, junto a Belén, en protagonista de la guerra.

Telecinco

A todo ello hay que añadirle el motivo: todo fue una pelea por política. El de Badalona no le quiso permitir a la de Paracuellos decir que ella había sufrido más que él, y además tildó de mala la gestión del Gobierno sobre la pandemia. Jorge le puso los puntos sobre las íes dejándole claro que él también había pasado mucho miedo, en especial por su familia, que no había tenido tantas facilidades como él por trabajar en la tele, y que también cogían el metro y se exponían a contraer el virus.

Al final, los dos amigos hicieron las paces, pero con la boca pequeña, y es que Belén sigue enfadada, y lo dejó claro este jueves en 'Sálvame': "Parece que soy la tonta del pueblo y la tonta del programa, pero de tonta tengo lo justo", dejó claro, antes de decir que le molestó mucho que Jorge Javier dijera que hubo momentos en el pasado que no quiso trabajar con ella, o que había cobrado su sueldo íntegro por hacer dos recetas a la semana en directo desde su casa durante la cuarentena: "Para hablar hay que enterarse, no voy a entrar a debatir pero ni yo sé lo que cobra él ni él lo que cobro yo", señaló Belén, antes de dejar la pelota sobre el tejado de Jorge Javier: "Yo pedí perdón por un comentario que se tomó a mal y a día de hoy a mí nadie me ha dicho ‘lo siento’. No cuesta nada decirlo". ¿Se tragará su ego y pedirá disculpas Jorge Javier?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.