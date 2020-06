Cierto es que tras las semanas más duras de la pandemia todos estamos un poco tocados. Y cierto que el confinamiento extremo al que estuvimos sometidos ha hecho mella en muchos. Vale bien... Pero tampoco vale ahora lo de atribuir cualquier comportamiento extraño de nuestras celebrities a la coletilla de 'es que le ha sentado mal la cuarentena'. El último ejemplo nos lo ha dado Naomi Watts a la que hemos sorprendido por las calles de Nueva York paseando con una regadera. Sí, ¡con una regadera! Oye que no tenemos nada en contra del acompañante elegido por la actriz, pero no podemos negar que es pelín raro. Están los que sacan a pasear a su perro y luego está Naomi Watts...

Agencias

Eso sí, para compensar diremos que el look de la británica para llevar a su regadera a ver mundo nos encanta. ¿Somos o nos somos majos? Naomi Watts iba de paseo por Nueva York protegida con una mascarilla de estampado naranja con estrellas (muy mona, por cierto), tal y como mandan los actuales cánones de seguridad en la era Covid-19. Además, iba divina con una falda vaquera combinada con una camiseta blanca sencilla, un pañuelo anudado al cuello y zapatillas de tela blancas.

Agencias

Vale, y ahora que ya hemos contado lo mona que va esta chica siempre podemos ir al lío. ¿Qué narices hace Naomi Watts paseando con una regadera? Y ojo que no era una regadera que pasara desapercibida, sino una regadera bien grande y además de un color rojo pasión. Ahí, bien llamativa, oiga.

Agencias

¿Se la habrá encontrado por el camino y ha decidido llevársela a su casa? ¿Tiene Naomi una vena jardinera y le mola ir por la vida regando las flores callejeras? ¿Simplemente la acaba de comprar y quiere presumir de ella? Y no seguimos con supuestos absurdos que se nos va el santo al cielo y no comentamos otro extraño comportamiento de la oscarizada actriz.

Agencias

Y es que la prota de 'Lo imposible' mantenía una videollamada por su teléfono móvil con alguien. Una conversación que hacía que Naomi gesticulara a lo loco en plena calle sin importarle que la gente se le quedara mirando. Y aún más, sin importarle dejar su adorada regadera en el suelo con el consiguiente riesgo de que alguien se la levantara. Sí, Naomi, nos dejas un poco preocupados.

