¿Te acuerdas de 'Malcolm'? Pues su protagonista ya no vive del millonario negocio de Hollywood

Que la vida da muchas vueltas es un dicho que nos gusta mucho, porque no se puede ajustar más a la realidad: de repente, por ejemplo, quien parece que es casi como tu hermano, te da una puñalada trapera (como en el caso de Belén Esteban y Toño Sanchís), y quien un día tuvo la gloria y el beneplácito de todos, hoy resulta que es un juguete roto de la industria, como el actor Macaulay Culkin. O, por ejemplo, un día estás disfrutando de los focos y el glamour recogiendo un premio Emmy... y al otro te tienes que buscar la vida de otra forma. Y eso es lo que le pasó a Frankie Muniz, actor protagonista de la mítica serie 'Malcolm in the middle'.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El joven, que hoy en día tiene 34 años, vio el éxito muy pronto con una serie que triunfó cuando él sólo tenía 15 añitos. En plena edad del pavo, Frankie se convirtió en la flor y la nata de Hollywood, y la serie que él protagonizaba devino en un exitazo en multitud de países, como España. Incluso recogió algunos Emmys, pero 7 temporadas después, ésta echó el cierre (en el años 2006), y Muniz se tuvo que buscar la vida poco antes de los 20. y fue entonces cuando decidió darle un vuelco a su vida y no seguir los pasos de la actuación.

Gtres

Frankie probó en el mundo de las carreras de coches, donde no se le dio nada mal la experiencia, pero algunos accidentes después -que casi le cuestan la vida- se decidió a dejar aquello... y ahora, con su mujer Paige Price, regenta una tienda de aceites de oliva. En mitad del desierto. Sí: el ex actor y su chica se quieren convertir, como han dicho en alguna ocasión, en los reyes del oro líquido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dede luego, para gustos los colores, y está claro que mal no les debe de ir: les permite vivir de ello con su marca 'Outrageous Olive Oils and Vinegars', y de momento tienen una tiendecita Scottsdale, en mitad del desierto que es el estado de Arizona. Pues oye, que les vaya genial...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.