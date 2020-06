Belén Esteban: “Puede que me vaya de Sálvame”.

La colaboradora está buscando un bebé con su marido.



Su gran bronca con Jorge Javier Vázquez, entre otros factores, le habría hecho replantearse su futuro laboral.



Se ha pasado tres meses confinada en su casa de Paracuellos del Jarama (Madrid) y su vuelta a ‘Sálvame’ no ha sido tan idílica como ella pensaba. De ahí que la Esteban, tras su bronca y monumental enfado con Jorge Javier Vázquez, esté decidida a cambiar de vida: “Puede que me vaya de ‘Sálvame’. Lo estoy pensando porque he tenido ofertas de otros programas. Pero no lo sé… Ahora tengo que pensar en mí… Me encantaría tener un bebé y a Miguel, también…”, confesó a Jorge Javier una vez calmadas las aguas entre ambos.

Y es que la Princesa del pueblo ha tenido mucho tiempo para pensar, y su deseo de ser mamá pesa mucho. Ella tiene ya 46 años, es diabética, por lo que tendría un embarazo de riesgo, y los disgustados y encontronazos que vive en el plató de ‘Sálvame’ no ayudan mucho... Quizás por eso, la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique quiere tomarse un tiempo, mirar con distancia y decidir si aceptar otras ofertas que tiene sobre la mesa.

¿Nuevo programa a la vista?

Tal y como soltó ella misma en ‘Sálvame’, tiene sobre la mesa una oferta. No concretó si es de Ana Rosa o de Emma García, pero en ninguno de los dos programas tendría problema para empezar a trabajar. En el primero ya ha estado y en el segundo, 'Viva la vida' está de director su íntimo, Raúl Prieto. Incluso el mítico Carlos Herrera también la quiere…

A Belén Esteban las peleas no le van bien con el embarazo

Los disgustos y continuos enfrentamientos que vive en ‘Sálvame’ no le vendrían nada bien, primero para quedarse embaraza y después para vivir un embarazo como el que le espera. Ella es diabética y sería de riesgo. Su última bronca con Jorge Javier ha sido épica, ella es muy sentimental y se toma todo muy a pecho…



“Me caso por la iglesia con Miguel”

Belén siempre quiso jurarle amor eterno a Miguel por la iglesia, pero Fran Álvarez no estaba por la labor de ponerle fácil la nulidad. De ahí que el 23 de junio de 2019 tuvieran que casarse por lo civil. Tras el fallecimiento del camarero, Belén tiene vía libre para hacerlo. ¡La Esteban vuelve a casarse! Esta vez por la Iglesia. “Miguel tiene la ilusión de casarse en Paracuellos, y lo vamos a hacer el año que viene. ¡No lo saben ni nuestras familias!”, dijo ilusionadísima en el ‘Deluxe’. Belén y su marido no pudieron hacerlo hace justo un año porque Fran no le concedía la nulidad, pero ahora Belén es viuda y puede casarse cuando quiera.



Los preparativos también le van a llevar su tiempo, aunque esta vez, según contó, será algo mucho más íntimo. “Sólo irán mi familia y mis amigos más allegados”, dice. ¿No contará con los de la tele? Habrá que verlo…

