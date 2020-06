Hugo Sierra e Ivana Icardi lo dan todo para estar juntos.

La pareja se ha tomado muy en serio su segunda oportunidad.

Ivana ya conoce a Martín, el hijo de Hugo y Adara.



Confirmado, la relación entre Hugo Sierra e Ivana Icardi va viento en popa. Tanto es así que la italiana ya conoce a Martín, el hijo de un año que su chico tuvo con Adara Molinero. El pasado martes 23, el finalista de la última edición de ‘Supervivientes’ se reencontró en el aeropuerto de Madrid con su ex para hacer el intercambio del pequeño. Ante la atenta mirada de Adara, Hugo se derritió en muestras de cariño hacia su pequeño, al que desde su regreso de Honduras sólo había visto en contadas ocasiones. Aunque al principio trató de mantener las distancias, poco a poco la joven se fue haciendo con el pequeño.

Tras cogerle en brazos y mostrarse muy cariñosa, Ivana, Hugo y Martín terminaron jugando juntos.

Agencias





This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El intercambio

Agencias

En el parking del aeropuerto y tras despedirse de su hijo, Adara entrega a Martín a su Hugo, que le recibe así de cariñoso. Tras despedirse de la mamá, Hugo se acercó con Martín hasta el coche, donde les estaba esperando Ivana.

Primer acercamiento

Agencias

Ésta ha sido una auténtica prueba de fuego para Ivana, que estaba deseosa de mostrar lo mejor de sí con el hijo de Hugo. El uruguayo ha podido comprobar que su chica podría ser una gran madre en el futuro. No en vano, ha lamentado que el test de embarazo que Ivana se hizo durante el reality, en el que ambos se enamoraron, no diera positivo. ¿Estarán pensando en ampliar la familia?

En brazos

Agencias

El peque se deja querer enseguida por Ivana Icardi que, tras unas palabras, termina cogiéndolo en brazos.

Todos felices

Agencias

Al final, el primer encuentro termina siendo un éxito. Martín juega encantado en el regazo de Ivana, protegida con una mascarilla. Mientras, su papá se esconde tras la puerta para hacerle reír.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.