tras un año de silencio: y los detalles son los que marcan la diferencia”. La periodista luce su nuevo y favorecedor look con el pelo corto.

“Ayudar lo veo como una oportunidad y casi una responsabilidad”. Y esa responsabilidad es lo que ha sacado a Sara Carbonero de su retiro, después de su año más difícil. La mujer de Iker Casillas posa para la portada de julio de la revista ‘ELLE’ y amadrina una gran acción solidaria para recaudar fondos para la Federación Española de Bancos de Alimentos. Se trata de ELLE SolidArty, una galería de arte virtual de la mano de Caixa Bank y Amazon que incluye fotografías, bocetos de diseñadores y obras donadas por conocidos artistas, cuya venta se destinará a las personas a las que el Covid les ha privado de comida.

Fotos Cedidas Revista ELLE

Además, Sara se ha confesado por primera vez tras un año alejada de la vida pública. La periodista, entre otras cosas, asegura que en este último año, el más difícil de su existencia, ha descubierto la meditación y los ejercicios de respiración “que me han cambiado la vida”, y que le sienta bien “agradecer cada mañana al menos tres cosas que tenemos y por las que nos sentimos privilegiadas”.

Elle





También dice bien alto que “el amor lo es todo y los detalles son los que marcan la diferencia”. Que su pequeño placer es “la libertad, sentarme en una playa, escuchar las olas o compartir con los amigos”. Y una lectura para no olvidar: “No se puede controlar todo y por eso hay que vivir el presente intensamente”.

¿Sara o Rosalía?

Elle

Quédate con las dos porque la periodista y la cantante han colaborado con la campaña de la revista ‘ELLE’. Y la venta de ambas fotos, convertidas en obras de arte por Jorge Galindo, servirán para llevar alimentos a las casas donde no los hay a consecuencia de la crisis del COVID.

Estas obras de arte pueden ser tuyas

Rafa Gallar y Xavi Gordo

Úrsula Corberó, en un posado único para Rafa Gallar; Hiba Abouk, también para Gallar; Inés Sastre posando para Xavi Gordo; Javier Rey, espectacular bajo el foco de Dario Aranyo; son algunas de las obras que puedes comprar en ELLE Solidarty, dentro de Amazon y ayudar así a quienes están teniendo problemas de alimentos por la crisis del covid.





