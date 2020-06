Es una chica muy familiar, por eso Alba Díaz (20) se ha refugiado en los suyos después de su segunda ruptura con el empresario Javier Calle (33). La pareja se ha vuelto a separar después de haberlo intentado “con todas sus fuerzas”, han comentado. Según fuentes cercanas a la pareja, su relación sigue siendo “muy buena”.

Y qué mejor consuelo para la joven que estar con su padre, el torero Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ (51), que después de pasar el confinamiento en su finca de Sevilla se reunió con ella en Madrid. En su cena en un restaurante madrileño les acompañaba Virginia Troconis (40), esposa del diestro y gran amiga de Alba. La joven pasó los primeros días de la cuarentena con la pareja y sus hermanos, Manuel (16) y Triana (12), pero a los dos meses volvió a la capital por trabajo y allí se reencontró con su madre, la diseñadora y presentadora Vicky Martín Berrocal (47).

Parecían hermanas

Virginia aprovechó el día para quedar a comer con una amiga y visitar un centro de belleza, donde se realizó un tratamiento de ‘remodelage’. Y lo más curioso: ella y su hijastra lucieron looks muy similares, ambas con ‘tops’ blancos y vaqueros, en diferentes versiones. ¡Si parecían hermanas!

Un romance de ida y vuelta

A finales de 2018, ‘Diez Minutos’ desveló en exclusiva que estaban saliendo. Él se había separado de Coki Prieto Pareja-Obregón, amiga de ambos. De hecho, Alba fue a su boda, en 2017. Él también fue su jefe en uno de sus locales. La reconfirmación llegó cuando ‘QMD!’ les pilló paseando por Málaga. En 2019 siguieron su romance, interrumpido porque ella se fue a estudiar a París. Pero rompieron en diciembre de 2019 y en marzo de 2020 retomaron su historia de amor, que ha vuelto a verse rota. ¿Habrá una tercera oportunidad?





