emma roberts y garrett hedlund esperan su primer hijo

La pareja dará la bienvenida a su primer hijo en común después de un año de relación.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero la madre de la actriz ha confirmado la noticia a través de las redes sociales.

¡Sorpresa! La actriz Emma Roberts, de 29 años, está embarazada. La sobrina de Julia Roberts y su pareja, el actor Garrett Hedlund, de 35 años, se encuentran esperando su primer hijo. Así lo ha anunciado la revista US Weekly, aunque por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado sobre la noticia. La madre de la actriz sí lo ha hecho. Kelly Cunningham, no ha dudado en comentar, a través de las redes sociales, que está muy emocionada y feliz con el embarazo de su hija cuando los fans de la sobrina de Julia Roberts le han preguntado al respecto.



Fue en a principios de 2019 cuando Emma y Garrett empezaron a salir y la noticia de la llegada de un bebé a sus vidas se produce justo un año después de que su noviazgo se hiciese oficial después de la tormentosa ruptura de Emma Roberts y Evan Peters.

La sobrina de Julia Roberts conoció a su expareja en el año 2013 durante el rodaje de la película 'Adult World' y también en la serie 'American Horror Story'. Su relación duró seis años e incluso sonaron campanas de boda y la intérprete llegó a presumir de anillo de compromiso a través de las redes sociales.

Sin embargo, en marzo de 2019 se hizo pública su ruptura después de que salieran a la luz unas imágenes de Emma besándose apasionadamente con su actual pareja, Garrett Hedlund.

