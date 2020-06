Si incluso mujeres perfectas como Naomi Campbell o Beyoncé, que están consideradas físicamente perfectas, tienen complejos, ¿cómo no los vamos a tener el resto de los mortales? Nuestros cuerpos siempre son objeto de críticas, y especialmente de nosotros hacia nosotros mismos, y la última que lo ha confesado ha sido Estela Grande. La ex gran hermana, y ex de Diego Matamoros, podríamos decir que tiene un tipazo... pero ella misma es consciente de que hay cosas que no le gustan, y lo ha apuntado en su último vídeo para MTMad, en el que ha aprovechado para contar su nueva rutina de pilates ahora que, por fin, ha acabado la cuarentena y hemos podido retomar nuestras vidas.

De hecho, lo de Estela Grande no es sólo un complejo: es un complejo derivado de un importante problema de salud que sufre desde la adolescencia, y no es otra cosa que escoliosis, es decir, una desviación de la columna vertebral. ¿Y cómo ha creado eso un complejo? Pues deformándole la cintura hasta tal punto que en un lado su cintura tiene forma y en el otro está completamente recta, como podemos ver en el reflejo del espejo de la siguiente foto:

"Es que se nota muchísimo, uff... Es un complejo que tengo desde siempre, pero bueno, tampoco puedo hacer nada", le comentaba a su instructora de pilates, que ha querido ayudarla explicándole que, aunque no tenga solución, sí puede paliar los dolores de espalda que le pueda producir la escoliosis con deporte, y evitar, así, la distrofia muscular que provoca en algunos casos.

Además, es algo que a Estela incluso le afecta en a nivel profesional: "Siempre intento posar con la cadera girada o torcida para que se note menos", ha explicado. Desde luego, está claro que los complejos es algo de lo que nadie se libra por mucho que intentemos estar felices con nuestros cuerpos...

