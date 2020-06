Isabel Rábago ya ha demostrado que se le dan bien muchos palos. La periodista es capaz de participar en el concurso más duro de Telecinco, 'Supervivientes', que ser tertuliana del corazón en sus platós que llevar la secretaría de comunicación del PP de Madrid.

De su etapa en el partido político que lidera Pablo Casado no tiene un buen recuerdo precisamente y en más de una ocasión ha dicho que no lo volvería a hacer. Sin embargo, no sabemos si repetiría experiencia en un concurso de belleza.



Sí, has leído bien. Isabel Rábago, antes de dedicarse profesionalmente al periodismo, probó suerte en nada más y nada menos que en el concurso de belleza Miss España. Fue en el año 1993 y es que ganó el certamen a nivel local por Cantabria.

Isabel no lucía su melena larga tan característica y es que la llevaba siempre recogido, pareciendo que el pelo lo llevaba corto. Además lo llevaba un poco más oscuro que en la actualidad.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gracias a Telecinco que ha recuperado imágenes de aquel momentazo, hemos visto cómo Isabel pisaba con garbo la pasarela y con una sonrisa de oreja a oreja, lucía con mucho orgullo la banda de Miss Cantabria.

Telecinco

Telecinco ha compartido un vídeo en el que la podemos ver desfilando con traje regional y luciendo tipo cuando le tocó hacerlo en bañador.

Telecinco

Pero en la edición de aquel año, Isabel no fue la única famosa que participó. La colaboradora de 'Viva la vida' tuvo que enfrentarse a dos pesos fuertes de la popularidad: la actriz y presentadora Mar Saura que representaba a Barcelona y a Eugenia Santana, que terminó haciéndose con el título de Miss España en representación de Gran Canaria.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.