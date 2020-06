Dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y con Cristian Suescun lo hemos podido comprobar. El joven, hermano de Sofía Suescun, está viviendo una gran experiencia en su segundo reality en 'La casa fuerte' tras 'Supervivientes 2020', y aunque en Honduras se comportó como un caballero, esta vez parece que entre sus compañeras sí hay alguna que le hace tilín, especialmente Yola Berrocal, con la que parece haber hecho muy buenas migas. De hecho, quizá demasiadas, porque mientras sus compañeros/as creen firmemente de que a él le gusta Yola, él lo ha negado hasta la saciedad... y ahora hemos descubierto que era mentira: en realidad ¡sí que le pone Yola!

Mediaset

Hace sólo unos días decía que a su novia, Jessica, la quería mucho, que la iba a respetar y que a él sólo le gustaban las chicas de su edad... pero Yola, toda una mujerona, también le despierta sentimientos... y lo que no son sentimientos, porque tras un "inocente" masaje en el jardín, hemos descubierto que Cristian ¡se ha venido arriba! Vamos, que estaba cachondo como un mono, y a las pruebas nos remitimos:

Mediaset

Mediaset

El cachondeo con sus compañeras, e incluso su madre, Maite Galdeano, era imposible de evitar, todo a pesar de que la propia Maite no para de tirar piedras contra el tejado de su hijo, creyendo que su novia le va a dejar cuando salga, sobre todo después de que él haya admitido ante otros concursantes que no quiere boda con ella y que realmente no estaría enamorado. "Una cosa es como tenga yo el miembro y otra una erección", ha dicho sin cortarse un pelo el chaval, añadiendo: "A mí el masaje me ha relajado mucho, y a mi novia la quiero mucho también. Y ya está. Un beso, Jessica", le dedicaba durante el último Debate. Veremos qué pasa cuando vuelva a la cruda realidad...

