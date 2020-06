El pasado mes de marzo nos enteramos de que Ariana Grande había cortado con Mikey Foster, cantante y el músico, mitad del dúo Social House. La ruptura de la pareja pilló desprevenidos a sus fans ya que durante los casi nueve meses que estuvieron juntos siempre se mostraron muy enamorados.

Pero parece que la soledad no le ha durado mucho o nada a la cantante porque ahora se ha sabido que antes de la cuarentena por el coronavirus, Ariana ya estaba con otra persona. El nuevo chico de la artista es Dalton Gomez, un conocido agente inmobiliario que trabaja para clientes de mucha pasta en la zona de Malibú y con el que fue vista besándose en un bar de California.



Por lo visto los nuevos tortolitos se conocieron precisamente por trabajo. La diva del pop estaría buscando un casoplón nuevo en Los Angeles y Dalton era el encargado de encontrarlo. El agente inmobiliario cuenta entre sus amistades a Selena Gomez y Justin Bieber entre otros .

Ariana Grande Instagram

Parece que una cosa llevó a la otra porque la cantante de 'Thank u, next' o 'God is a woman' ya ha posado con él. Ahora tras muchos rumores que sitúan a la pareja pasando el confinamiento juntos, en la víspera de su 27 cumpleaños, Ariana ha mostrado un par de fotos junto a su nuevo amor en su perfil de Instagram.

Primero se les podía ver muy sonrientes juntos junto a la piscina de su casa y horas y luego compartían una foto dándose un beso. La pareja se había mantenido lejos del foco mediático pero ahora parece que su relación se afianza y han dado este importante paso teniendo en cuenta la gran popularidad de Ariana.





Parece que la cantante está en un gran momento tanto personal como profesional y es que hace hace lanzaba temas con Lady Gaga ('Rain on me') o Justin Bieber ('Stuck with U') y que están teniendo mucho éxito en las listas de todo el mundo.

