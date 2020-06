Ser un personaje público siempre tiene su parte buena, como que te conoce todo el mundo, recibes mucho cariño y -si te lo montas bien. puedes ganar mucho dinero, pero también tiene su parte mala, como el odio de los 'haters' o el miedo a que salga tu pasado a la luz si no es intachable. Pues bien, hay algunos que prefieren contarlo ellos mismos sin ningún tipo de pudor y con toda la naturalidad del mundo, y los últimos en hacerlo han sido Violeta Mangriñán y su chico, Fabio Colloricchio. La pareja, surgida en 'Supervivientes', se quiere tanto o más que el primer día, y aunque entre ellos ya no tienen secretos, el resto de sus seguidores había cosas que no conocíamos...

Por eso, ambos se han sometido al juego de sinceridad 'Quién es más probable que...', y han respondido a las preguntas sin tapujos, aunque ya han confesado muchas cosas, e incluso enfermedades, pero siempre queda algo en el tintero. De hecho, Violeta ha confesado que Fabio es más probable que acabe como stripper ¡porque ya lo ha sido! "Es una forma muy digna de ganarse la vida", decía ella, pero Fabio matizaba: "A ver, eso no era stripper. No me ponía en bolas, tenía 19 años y simplemente me sacaba la camiseta, y ya está".

Además, quien ha confesado una adicción ha sido Fabio, que fue ludópata (adicción al juego) cuando han llegado a la pregunta de '¿quién es más probable que acabe siendo un adicto al juego?'. "Ya lo he sido", ha revelado.

Violeta también ha confesado que, de los dos, es la más insegura (algo que ya sabíamos: "Es una putada, aunque todo está en la cabeza", ha reconocido), o cual de los dos tendría un reality o una serie en la televisión, aunque Violeta no estaba convencida: "Yo dije que no quiero hacer más realities, porque yo he sido muy peleona y cuando veo eso ahora me da vergüenza. No quiero más eso. He evolucionado y estoy a otro nivel. Pero bueno, si me lo propusieran y me interesase la oferta, lo haría, pero ahora no entra en mi lista de prioridades". Eso sí, hablando del futuro, tiene claro que va a intentar por todos los medios ser actriz y presentadora: "Me gustaría formarme como presentadora y actriz. Lo voy a intentar y voy a poner todas las ganas y la ilusión de mi parte, y si no sale, pues seguiré formándome. Hay mil cosas que hacer en la vida y que me hacen ilusión", ha confesado.

