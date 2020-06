Laura Matamoros y su posado playero más 'animal'.

La hija de Kiko Matamoros está pasando unos días en Ibiza con amigos.

Durante el confinamiento, las 'celebs' han convertido su salón en el gimnasio perfecto para mantenerse en forma. Algo que ahora con la llegada del verano no han dudado en lucir en sus respectivas redes sociales. Este es el caso de la hija de Kiko Matamoros que ha dado el pistoletazo de salida a la época estival con un posado playero de lo más original. Y, lo de más original, no es porque este haciendo el pino ni nada por el estilo, es porque, para la ocasión, Laura ha optado por un traje de baño que no ha pasado desapercibido... La 'influencer', que tiene casi 900.000 mil seguidores en su Instagram, ha elegido un 'animal print' que ha encandilado a todos su 'followers'. ¿Estamos ante el bikini del verano?

El inicio del verano ha sacado del armario los mejores 'outfits' de las celebrities. Laura Matamoros, que ha aprovechado unos días para irse a Ibiza con un grupo de amigos, ha lucido un sin fin de trajes de baño, pero hay uno que nos ha gustado especialmente. Como buena 'instagramer', la ganadora de 'GH VIP' nos ha mostrado una de sus prendas más preciadas. La sobrina de Mar Flores compartía un 'look' playero compuesto por bikini con un divertido estampado de vaca. Y es que la ex superviviente es una adicta al 'animal print'.

Un look que ha triunfado entre sus seguidoras. "Vaya cañonazo", "bombón" o "bellezón", han sido solo algunos de los comentarios que ha recibido la colaboradora de televisión antes este posado tan especial. Hasta personajes conocidos, como Adara Molinero y Paula Echevarría, se han rendido a sus pies. Si es que el estampado está de moda.

