Kiko Matamoros ya conoce a su suegro , seis años más joven que él.

, seis años más joven que él. El colaborador viajó a Granada con Marta López para conocer al padre de su chica.



El amor triunfa en el clan Matamoros. Si Diego Matamoros y Carla Barber presumen en Ibiza de su apasionada relación, ahora le toca el turno al patriarca del clan que está muy enamorado de su chica, Marta López. Un noviazgo que va viento en popa a toda vela a juzgar por lo que acaba de desvelar Kiko Matamoros en 'Sálvame'. El colaborador ha confesado que ya conoce en persona a su suegro. El ex de Makoke y su pareja han viajado el pasado fin de semana a Granada para que Kiko pudiera conocer al padre de Marta, con quien aún no había tenido oportunidad de coincidir durante el año que lleva con su churri. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Se quedó a dormir la parejita en la misma casa con el padre? ¿Qué detalle llevó Matamoros a su suegro?

Telecinco

“Tenía un pellizquito” comenzaba reconociendo Kiko Matamoros cuando se animaba a contar cómo había sido su primera vez cara a cara con su suegro. “Me sentí agustísimo, me ha parecido una gente extraordinaria”, explicaba el padre de Laura Matamoros que confesaba ser seis años mayor que el padre de su chica que tiene 57 años.

Telecinco

Aunque Kiko no tenía problema en desvelar que iba algo nervioso, también reconocía que no le había llevado ningún detalle a su suegro que, según ha contado, “es médic0 y tiene muy buen planta”. “¿Ni un puro?”, le preguntaba Lydia Lozano. Pues no, ni un triste puro, ni una botellita de vino. Debe ser que Matamoros iba muy seguro de sí mismo y creía que no le hacía falta nada para ganárselo.

Instagram Marta López

El encuentro entre Kiko y su suegro despertada muchísima curiosidad en plató donde todos quería saber detalles como si el colaborador y Marta López se quedaron a dormir en la casa paterna. “No me quedó a dormir porque me da un poco de pudor”, reconocía Matamoros quien además contaba que ya conocía a la madre de antes.

La parejita no sólo aprovechó la escapada de fin de semana a Granada para el encuentro familiar, sino también para disfrutar de un tiempo a solas de lo más romántico. Kiko Matamoros y Marta López tuvieron la oportunidad de visitar la Alhambra casi a solas como mostraron en Instagram con beso incluido. “Días perfectos” decía Marta en su perfil donde también presumía del tiempo pasado con su novio.

