Los problemas entre los concursantes de 'La casa fuerte' son continuos.

Rafa Mora estalla contra Oriana e Iván por sus ataques a Macarena.

'La casa fuerte' está que arde, y es que no solo en la villa hay problemas, sino que en el plató de televisión el concurso también se está viviendo muy intensamente. Uno de los defensores que peor lo está pasando es Rafa Mora. Y es que el colaborador de 'Sálvame' ha tenido que ver como Oriana Marzoli e Iván González, amigos del ex tronista, no paran de atacar a Macarena Millán, novia del valenciano. Lo cierto es que la novia de Mora está siendo el objeto de críticas de la mayoría de sus compañeros por su carácter sosegado. Tras las acusaciones de Iván y Oriana, Rafa no ha dudado en estallar contra ellos para defender a su 'churri'.

Telecinco

Tras ver un vídeo en que Marzoli le dedicaba unas duras palabras a la modelo, Rafa estalló contra la pareja de 'La casa fuerte'. "Lo veía un reality estupendo, de verano, fresco. El problema es que le está afectando a mi pareja y a mi familia y es un abuso lo que se le está haciendo. Si el público podría expulsar Oriana ya estaría fuera. Dice de Macarena pero cuando ella llegó a la tele le hablaba a su camisa. Hay gente que explota desde el primer momento y otra que necesita tiempo. A Macarena le pones una cámara delante y se cohíbe, ve una discusión y se viene abajo. Es una chica normal y no está acostumbrada a que le digan que es suelta de cascos y ese tipo de cosas", sentenció.

Telecinco

"Pensé que Iván iba a tenderle una mano porque estuvieron hablando el día de antes y Oriana también le dijo que no se preocupase de nada", añadió el ex tronista, mostrando su gran decepción con González. No obstante, Iván quiso explicar el por qué de su distanciamiento con la novia de su amigo. "Yo la primera semana he tenido muchísimas peleas con Oriana por defenderla, luego vine a la gala y me dijo un comentario que me dolió mucho. Después de que Maite dijera una cosa súper fea que ya está olvidad y no quiero recordar, la vi bailando con Maite y abrazándola, me sentí tonto y me dolió", confesó el ex superviviente.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.