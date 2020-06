Ana y Andrea Molina acudieron a apoyar a sus chicos.

Las dos actrices disfrutaron del primer concierto de Marlon.

Son sus fans número 1. Por eso Ana Fernández (novia de Adrián Roma) y Andrea Molina (de Juan Fernández) no podían faltar al primer concierto que daba el grupo Marlon tras el confinamiento. Y no era un concierto cualquiera: el público, en vez de darlo todo en la pista, debía permanecer en su coche.

Las actrices fueron con otras dos amigas y se lo pasaron en grande coreando las canciones. Andrea hasta se subió al techo de su vehículo para ver mejor. Ana, que se sentó en la ventanilla, explicó un día después en su IG.

“Ayer fuimos testigos de que nos podemos adaptar a todo, pasarlo de la leche, respetar y convivir con esta nueva forma de vida.… Los pitidos de coche que sustituían a los aplausos, el público cantando dentro, asomados por las ventanas con mascarilla o aprovechando el techo solar”.



Agencias

Ana y Andrea llevaron unos looks muy festivaleros. Ana eligió un top de ganchillo en color café con leche y unos pantalones blancos muy anchos, mientras que Andrea lució un mono negro con camiseta del mismo color.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

Adrián, el cantante, es el novio de Ana Fernández; Juan, el guitarrista, es la pareja de Andrea, y las dos actrices se han hecho íntimas.

Agencias

Los dos artistas lo dieron todo en el primer concierto post confinamiento de Marlon.

Vuelta al trabajo



Ana también está a tope de trabajo. Esta semana empieza la promoción de la última temporada de ‘Las chicas del cable’, que se estrenará el 3 de julio en Netflix.

Andrea, que ha pasado la cuarentena con su madre, Lydia Bosch, también vuelve a la rutina. Hace unos días, según su IG, participó en un rodaje.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.